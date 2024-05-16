最受台中人歡迎行道樹出爐 亞軍能養獨角仙！風鈴木排不進前3名
台中市掌葉蘋婆開花惡臭引起各黨議員撻伐，批評當年「種錯樹」，台中市建設局長陳大田透露，最被市民嫌惡的問題樹種，其實是根系淺、容易倒伏的小葉欖仁。至於最受歡迎行道樹，一般人以為是風鈴木系列，但這兩年針對市民的問卷調查，前兩名是觀葉為主的櫸木、光蠟樹，第三名是大花紫薇。
記者顏幸如／台中報導
陳大田表示，雖然許多民眾討厭掌葉蘋婆開花時的臭味，但不能抹滅它的遮蔭效果良好，還是有些社區不願意移植。市府會在開花期之前，先將花苞連枝打落、降低臭味的發生。
陳大田說，掌葉蘋婆或許不適合生長在人口稠密的社區，但對於遠處公園、河川地卻是相當好的樹種，市府會逐步移植到好的棲地，不會隨意砍除。為免公園突然光禿禿、失去遮蔭效果，一般會分年、分階段逐步移植。
市府這兩三年針對市民嫌惡、喜歡的路樹做調查，以作為增種、移植時的參考。陳大田說，台中市民喜歡樹形漂亮、會開花的樹，前三名依序是櫸木、光蠟樹、大花紫薇；此外，風鈴木也是大家喜好的樹種，獲得的支持和大花紫薇差不多，也有人喜歡台灣欒樹。
至於問題樹種的數量，經統計以容易倒伏的小葉欖仁最多，有1萬4593棵；黑板樹其次，有1萬0901棵，原因是浮根影響通行安全；第三名是開花時飄臭味的掌葉蘋婆，有1,534棵。