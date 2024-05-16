特企／愛奇藝穩守OTT次席推微短劇　friDay延伸投資台劇與台綜

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隨著生活節奏的加快，微短劇正成為劇迷的新寵。近期iQIYI愛奇藝上排行靠前的古裝穿越愛情劇《相思蠱》，每集僅約十分鐘，顯見新型態的短劇成為可關注的趨勢。iQIYI愛奇藝更於APP推出「短劇」頻道，全部戲劇皆為豎屏觀看，每集2分鐘內，以愛情、婚姻為主要題材，劇情搶眼、人設吸睛，迅速讓觀眾沉浸於精彩的故事中。這種短小的內容型態使得戲劇更多元創新，指日可待成為新興的串流戲劇模式。
《不夠善良的我們》在iQIYI愛奇藝熱播，引起觀衆在婚姻、親子、愛情的多角度情感探討。由林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東等一線演員演繹，故事反映了許多人在家庭、愛情與事業之間的掙扎與追求，引發了廣泛的討論和共鳴；韓劇《背著善宰跑》則融合穿越、救贖、愛情元素，是近期爆紅的韓劇，連帶推升主演邊佑錫和金惠奫的人氣，尤其男主角邊佑錫6月將來台舉辦見面會，更讓粉絲想要追著善宰跑！
遠傳friDay影音以日韓劇為主，近期獨播的特別篇《麻辣教師GTO REVIVAL》，再度讓觀眾重溫這個經典校園劇，特別篇開播成績亮眼也帶動原作《麻辣教師GTO》熱播。此次特別篇相隔26年再度聚集了當年的主要演員，由反町隆史和松嶋菜菜子擔綱演出，還有小栗旬、窪塚洋介、池內博之、德山秀典、山崎裕太、藤木直人回歸，吸引眾多觀眾的目光。
精彩劇作不停歇！iQIYI愛奇藝、遠傳friDay影音新作齊發！
iQIYI愛奇藝經典綜藝IP《新說唱2024》強勢回歸！新一季有多位台、港、陸選手參與，並有台灣知名饒舌歌手張震嶽、MC Hotdog熱狗擔任導師，這個備受關注的音樂競技節目為觀眾持續帶來新的音樂體驗！而不僅《新說唱2024》帶來驚喜，iQIYI愛奇藝還將推出兩部古裝大劇，由《長月燼明》羅雲熙和《長風渡》宋軼主演的愛情輕喜劇《顏心記》，講述有臉盲症的高冷郡主與常變身的江湖女遊醫的愛情，這部戲將帶領觀眾進入一段命定的情緣與江湖冒險；而同樣備受矚目的有楊冪、龔俊主演《狐妖小紅娘月紅篇》，東方靈族後裔東方月初與塗山女王塗山紅紅的愛情冒險故事即將開播！又甜又虐的精彩劇情，都讓觀眾引頸期待！
在這個春夏，遠傳friDay影音再次推出精彩獨家內容。其中EXO成員SUHO首次挑戰古裝劇與洪藝智搭檔主演的《世子消失了》，劇情圍繞著一位王世子被即將成為世子嬪的女人綁架後所發生的一系列故事，在播出後廣受好評！同樣受矚目的韓劇《聯結》也將獨家播出，由知名演員池晟和田美都主演，將帶來充滿懸疑與驚悚的犯罪劇情。
遠傳friDay影音在獨家日劇的表現也不遑多讓，互爭鋒頭，《366日》以日本樂團HY經典歌曲《366日》為靈感，由廣瀨愛麗絲和真榮田鄉敦主演，描繪一段跨越12年的動人故事；另外，篠原涼子和笨蛋節奏主演的《YIPS易普症》，劇情講述因壓力患上無法發揮原本能力的「易普症」的知名推理小說家和菁英刑警，一同面對挑戰、互相幫助的故事，也受到觀眾喜愛。
遠傳friDay影音除了提供豐富的韓國、日本內容，更持續擴展觸角投資台劇與台綜，包含籌拍中的華語版《我們的藍調時光》及實境綜藝《出去一下What a trip》，豐富了在地內容，提供觀眾多元體驗。
iQIYI愛奇藝、遠傳friDay影音在OTT市場中持續提供不同類型的戲劇，這些作品以引人入勝的劇情和精湛的製作水準，贏得了廣大觀眾的心，提供精采的追劇體驗！