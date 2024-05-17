23歲星二代「活不下去」拍成人片！口袋只剩420哭了：能給我錢嗎
日本23歲女星西元明沙是歌手也是AV女優，因為媽媽是女團「小貓俱樂部」成員之一，所以西元明沙也被冠上「星二代」封號。近期，西元明沙透露出現財務危機，口袋只剩2000日幣（約台幣420元），苦求爸媽「多給一點零用錢」。
記者陳雅蘭／綜合報導
西元明沙2020年2月曾是KissBee Youth成員，同時兼職舞蹈老師工作，後來因為精神疾病所苦暫停工作。西元明沙一心想當偶像，2021年7月加入女團ONE CHANCE，8月拍攝寫真集，姣好臉蛋與身材意外大受歡迎，10月時決定踏入成人產業AV出道，目前偶像、女優身分並行中，現為偶像團體JUGS MAFIA成員。
除了自身是偶像，西元明沙曾說過媽媽也是藝人，隸屬秋元康於1985年推出的女團「小貓俱樂部」成員；所以當西元明沙要踏入演藝圈時，起初遭到母親反對，不過現在媽媽已成為最了解西元明沙的人。
西元明沙雖然有在賺錢，但戶頭仍由父母管理，每個月只有10萬日圓（約台幣2萬1000元）的生活費，她發文曬出2張日幣1000元鈔票，感嘆：「我哭了，因為這是我這個月只剩下的了。」哭求爸媽能再多給點錢度日。網友見狀大感震驚，覺得西元明沙已成年出社會，生活開銷仍要經過父母同意，「10萬真的有點少」、「能理解父母的作為，但有點管太緊了」。
此外，西元明沙不只一次透露「財務危機」，因為藝人跟公司的收入分配、抽成問題，自己實際領到的薪水都低於原先的50%，數度表示「活不下去」，證實偶像真的不好當。
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