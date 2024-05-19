全台最大水樂園開了！雙人999元引爆人潮 爽玩3公尺巨浪共10設施
夏日即將到來，將是玩水消暑的好時機，全台最大水樂園「馬拉灣」於昨（18）日開園了，業者透露才首日開園營運就已吸引爆滿人潮，而今年營運開放將自即日起至10月20日，慶祝今年開園，祭首波優惠，即日起至6月10日端午節，加入麗寶樂園渡假區會員，雙人只要特價999元，就能一次爽玩10幾項設施。而南台灣唯一的室內水上樂園「墾丁水世界」，則祭出媽媽免費玩之優惠。
記者葉盛耀/綜合報導
麗寶樂園度假村內的馬拉灣，號稱是全台最大水樂園，裡頭設施更有全台最大的大型露天造浪池「大海嘯」、搭配振奮人心「凍凍嘿」口號，召喚起高達3公尺的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，宣告夏天玩水的季節正式到來。
園內還有自由落體快感的高速滑水道「急速勇士」、大小朋友都愛的「阿酋彎」、還有超Chill又放鬆的人氣設施「漂漂河」，馬拉灣內10多項全齡化的玩水設施，是全家同遊消暑的最佳選擇，慶祝開園，首波優惠為即日起至6月10日端午節，加入麗寶樂園渡假區會員，雙人特價999元，就能一次爽玩10幾項設施。
馬拉灣今年還以「台灣LV包」茄芷袋的紅綠藍經典三原色的配色，設計多個台味打卡點、裝置藝術，在端午節連假的經典活動「人體龍舟賽」與暑假期間也將舉辦多場台式趣味活動，讓大小朋友體驗道地台味的馬拉灣。
至於國境之南唯一的室內水上樂園「墾丁水世界」，則是在五月份每週周末都推出「任媽咪免費暢游」，活動期間媽媽本人可免費入園暢玩水世界各項水上設施，同行者也可享有定價5折優惠，等於每人只要250 元即可入園暢游水世界(需出示身分證件)。活動時間為五月份每周六、日，即除了今天之外，還有下週六（5月25日）、日（5月26日）。