特企／綠光文學劇場《押解-菜鳥警察vs老扒手》　吳念真驚艷登場

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《押解》重現六零年代的老臺鐵場景，本劇導演暨編劇李明澤2000年就加入《人間條件》系列，期間擔任過副導、執行導演，是吳念真一拍即合的工作夥伴，自嘲飛機、戰艦、潛水艇都做過，火車當然也難不倒團隊：「七成場景在火車廂，車廂在劉達倫的設計下，呈現絕優的角度變化」，導演說為呈現蒙太奇般的電影場景感，製作團隊耗費苦工，包含影像老師王奕盛實際帶著工作人員搭著火車高雄到臺北往返錄製影像，「奕盛一直說想要嘉南平原大片的稻田，還要有平矮房，真服了他！」
除了舞台精彩可期，綠光劇團更從細節處打造完整的臺鐵氛圍感，包含月台廣播委請臺鐵播音員朱薇女士所錄製，19日晚場更有臺鐵公司董事長杜微化身神秘站長，而吳念真更將在十七場演出中驚喜亮相，首度挑戰車站站長；連舞台場景的車廂綠皮椅都是從臺鐵屏東潮州機場搬運的老件，搭配經典懷舊音樂，就是要讓觀眾回到六零年代，感受平快列車的車廂體驗！
相較於原著角色都是男性，《押解》改編時多了女性觀點，不僅增加老扒手的失智阿嬤，還為兩位男主角設計了初戀情人以及曖昧對象，比如扒手的青梅竹馬「椪柑」和曖昧對象「荔枝」、菜警的初戀「尤玉美」，場景中有很多的粉紅泡泡，讓觀眾看了心花開，感受浪漫的戀愛感。而車廂的各路乘客更是最佳綠葉，有傳教士、江湖小弟、大學生、小販等五花八門的職業，導演自己加入許多動作戲，「扒手三翅和同夥的互動，加入原作沒有的暗度陳倉、聲東擊西、三仙歸洞、舞氈弄扇、老千唬爛等技倆……」，手下的角色名也很有趣，以雞肉飯、肉圓、燒餅等台灣美食命名，排練時讓演員氣喘吁吁又肚子餓，眾人笑說工作真是不容易。
《押解-菜鳥警察vs老扒手》以六零年代臺鐵平快火車為核心場景，描述菜鳥警察押解老練扒手的過程中，經歷各種雞飛狗跳的趣事。綠光劇團特別推出「鐵道專場 5折優惠」回饋給最辛苦的大眾運輸工作人員，全家或好友只要有一人是大眾交通相關從業人員或退休人員，包含計程車、公車、客運、捷運、臺鐵、高鐵、船運、民航…等，購票即享5折優惠，且不限購票張數，售完為止。