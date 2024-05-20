羽生結弦「拋售上億婚房」！內部格局曝 知情人：他要給自己了結
日本滑冰王子羽生結弦在2023年8月宣步閃婚一事，當時為了新婚妻子，在家鄉仙台買下市價超過1億日幣（約新台幣2200萬元）的婚房，沒想到他的婚姻關係僅維持105天就宣告離婚，讓外界都相當震驚，如今傳出要拋售婚房的消息，引起各界關注與討論！
記者洪生儒／綜合報導
根據日媒《女性自身》報導，羽生結弦在2022年3月，妻子的生日月時，在仙台市某高級大樓的頂樓買下了2戶，每間大約30坪，當時是以現金購入，價格超過1億日幣（約新台幣2200萬元），是非常豪華的「億萬豪宅」，當時羽生結弦跟前妻住一起，另一間房則給爸爸、媽媽還有姐姐一起住。
此外，有滑冰相關人士爆料，羽生結弦在4月19日把其中一間房子賣給了房地產公司，這一天同樣也是他的滑冰表演DVD發售日，爆料者表示：「他大概也是為了給自己一個了結，才會選擇這一天。」
而房仲業者在看了羽生結弦的房子內部後，也透露大衣櫃讓人印象深刻，加上有數間臥室，「他當時可能也考慮到未來要養孩子的需求。」房仲也曝光羽生結弦賣房的售價跟當初購買的價格幾乎一樣，房仲分析指出，仙台房價一直在攀升，再等一等是可以賣出更好的價格，但羽生結弦選擇以跟當時購屋時的相同金額「拋售」，讓房仲推測他應該是真的很想趕快脫手。
房仲也推斷，羽生結弦的家人未來也會搬走，避免發生粉絲買房住在他家人對面的情況。不過，關於拋售婚房的消息，羽生結弦所屬的公司僅表示「不予回應」。
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