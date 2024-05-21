丹妮婊姐520曬「黑人老公」！空軍身材帥翻粉絲 3萬人朝聖狂讚
網紅丹妮婊姐直率敢言，犀利風格頗受網友喜愛，她和美國男友「黑豹」經歷4年遠距離，終於在今年（2024）登記結婚，鮮少曬照放閃的她，在520這天也上傳和老公到淡水約會的照片，儘管只有背影，卻仍引來大批網友狂讚：「身材好好喔！」
記者吳昕蓓／綜合報導
丹妮婊姐昨（20）日搭上520浪漫氛圍，曬出老公「黑豹」在淡水攤販買蔥油餅的背影，她也在內文寫道：「他（黑豹）吃了兩個炸蛋蔥油餅，自從去年在宜蘭吃到柯氏驚為天人，成為炸蛋蔥油餅鐵粉。」由於是首次曝光黑豹的照片，儘管沒有露出正臉，精壯的體格仍掀起熱議，引來超過3萬人按讚。
丹妮婊姐也透露，老公是炸蛋蔥油餅的鐵粉，她曾對黑豹說，未來如果到美國定居，她會研究如何自己製作這道料理，黑豹也興奮表示：「如果妳做的出來我會再下跪求婚一次！」讓丹妮婊姐忍不住大笑直呼：「我想可能是無法成功啦。」更爆料自己忍不住吃了6串烤鳥蛋，「沒辦法飲食控制的人很需要蛋白質，我實在不知道能吃什麼但又很餓！」
由於黑豹是美國空軍現役軍人，體型十分健壯，貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示：「（黑豹）背影好像嗩吶～」、「婊姐有沒有覺得外國人的背包一定都要背到跟脖子一樣高」、「婊姊夫的腳好細！！！啊嘶」、「姐夫的腿好細（重點誤」、「他腿好美」、「哇哇，姐夫照來了，姐夫身材也太好了吧」、「有一種默默小小的放閃的感覺」。
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