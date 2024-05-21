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《爸爸去哪兒》尹民秀IG官宣離婚！坦言彼此都很累：18年到此為止

▲曾上過韓國綜藝節目《爸爸！我們去哪兒？》的44歲男歌手尹民秀今（21）日凌晨，由妻子在IG上官宣離婚消息，並坦言彼此對於婚姻的維持感到疲憊，並表示2人婚姻到此為止。（圖／翻攝自尹民秀IG）
▲曾上過韓國綜藝節目《爸爸！我們去哪兒？》的44歲男歌手尹民秀今（21）日凌晨，由妻子在IG上官宣離婚消息，並坦言彼此對於婚姻的維持感到疲憊，並表示2人婚姻到此為止。（圖／翻攝自尹民秀IG）

記者張一笙／綜合報導

44歲南韓歌手尹民秀（윤민수）2006年與妻子金敏智（김민지）2006年結婚，2人育有1子尹侯（윤후），一家3口曾一同上過韓國綜藝節目《爸爸！我們去哪兒？》，引發不少粉絲討論。近日，尹民秀與金敏智婚姻即將邁入18年，未料妻子金敏智以尹民秀的社群平台宣布2人離婚消息，引發不少粉絲討論。

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▲尹民秀的妻子在IG上官宣2人離婚消息。（圖／翻攝自尹民秀IG）
▲尹民秀的妻子在IG上官宣2人離婚消息。（圖／翻攝自尹民秀IG）
尹民秀的IG今（21）日凌晨更新一則新貼文，開頭就寫下：「你們好，我是尹侯的媽媽。我和尹侯的爸爸在年輕時相識，結婚後無論是困難時期還是快樂時光，我們都竭盡全力保持家庭關係不變。」

▲尹民秀（左）的兒子尹侯（右）在節目上，憑藉可愛魅力收穫大批姨母粉，是節目組最受歡迎的孩子之一。（圖／翻攝自尹民秀IG）
▲尹民秀（左）的兒子尹侯（右）在節目上，憑藉可愛魅力收穫大批姨母粉，是節目組最受歡迎的孩子之一。（圖／翻攝自尹民秀IG）
尹民秀與妻子金敏智多年來努力維持家庭和諧，但金敏智表示自己和尹民秀對於維持家庭和諧已經感到疲憊，並表示：「彼此之間感到困難，因此決定走到這一步（離婚）。」坦然說出他們決定結束18年婚姻的決定。

▲尹侯今年3月才剛考上大學，尹民秀與金敏智就決定離婚，結束18年婚姻。（圖／翻攝自尹民秀IG）
▲尹侯今年3月才剛考上大學，尹民秀與金敏智就決定離婚，結束18年婚姻。（圖／翻攝自尹民秀IG）
雖然尹民秀夫妻2人決定分道揚鑣，但金敏智表示：「即便如此，我們對彼此仍然有信任和信心、會互相支持，並盡力做好尹侯的爸爸媽媽，」金敏智也呼籲外界尊重夫妻2人的決定，請粉絲們不要做過多的猜測。

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