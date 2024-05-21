《爸爸去哪兒》尹民秀IG官宣離婚！坦言彼此都很累：18年到此為止
44歲南韓歌手尹民秀（윤민수）2006年與妻子金敏智（김민지）2006年結婚，2人育有1子尹侯（윤후），一家3口曾一同上過韓國綜藝節目《爸爸！我們去哪兒？》，引發不少粉絲討論。近日，尹民秀與金敏智婚姻即將邁入18年，未料妻子金敏智以尹民秀的社群平台宣布2人離婚消息，引發不少粉絲討論。
記者張一笙／綜合報導
尹民秀的IG今（21）日凌晨更新一則新貼文，開頭就寫下：「你們好，我是尹侯的媽媽。我和尹侯的爸爸在年輕時相識，結婚後無論是困難時期還是快樂時光，我們都竭盡全力保持家庭關係不變。」
尹民秀與妻子金敏智多年來努力維持家庭和諧，但金敏智表示自己和尹民秀對於維持家庭和諧已經感到疲憊，並表示：「彼此之間感到困難，因此決定走到這一步（離婚）。」坦然說出他們決定結束18年婚姻的決定。
雖然尹民秀夫妻2人決定分道揚鑣，但金敏智表示：「即便如此，我們對彼此仍然有信任和信心、會互相支持，並盡力做好尹侯的爸爸媽媽，」金敏智也呼籲外界尊重夫妻2人的決定，請粉絲們不要做過多的猜測。
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