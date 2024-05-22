主機放餅乾輸了！上班族改瘋搶「乖乖奶油椰子啤酒」：法力更持久
台灣神奇都市傳說之一，那就是在工作的機台或是辦公室放一包乖乖，讓你同事、客戶都乖乖，而近期全家獨家開賣「台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒」，不少網友搶先開箱也笑喊「法力比放乖乖更持久」，將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感融合，乖乖魔力新招式，上班族趕快學起來！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家即起至6月11日開跑夏季啤酒節，其中獨家開賣「台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒」，出乎意料的搭配已經有網友在PTT搶先開箱，幽默笑喊「乖乖+酒 = 法力更持久？」、「已手刀購入，明天放電話旁」、「這也一樣要放在機台上供著才有效嗎？」、「這瓶放主機旁會比原本乖乖強嗎」。
全家夏季啤酒節集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒，推出「指定啤酒任選3件82折」及「下酒菜加購半價」優惠，囊括台灣啤酒、臺虎精釀、WAT、Asahi、KIRIN BAR、Orion等人氣商品。
像是台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，再度推出全新「柚子胡椒」氣泡雞尾酒，翻玩令人熟悉的日式調味料「柚子胡椒」，將東方的柚子風味與西方的調酒文化相融合，清香的柚子與四季春茶的淡雅茶香，結合淡淡辛口的胡椒香氣，譜出和諧又新奇的口感，呈現出獨特的美妙滋味，融合4%酒精風味譜出多層次的創新感受，讓人不禁沉醉其中。
除了全家便利商店有3件82折優惠外，家樂福、大潤發則有兩瓶90元，凡到WAT信義店及赤峰店消費，即可以半價加價購入手「柚子胡椒」，全台各地都能輕鬆入手，隨時隨地都能享受微醺。
不能錯過的夏季最強跨界聯名，還有「舒酸定」攜手人氣手搖品牌「有飲」共推聯名手搖「初夏野莓纖果優優」，野莓的酸甜與優格冰的細膩完美融合，彷彿清爽愉悅的沁涼風味席捲齒縫之間。接著，迎面而來的是口感彈牙的寒天，越嚼越上癮，再搭配野莓優優的點綴，整體口感豐富、不甜不膩。
初夏野莓纖果優優5月20日全台有飲隆重登場，想要一次滿足兩種味蕾的驚豔，就快到有飲把握機會，除了享用聯名飲品外，每日前20位購買飲品的民眾，還可以兌換限量牙膏小樣。不僅如次，更有雙重抽獎好禮等你來參加，還不趕快動起來到全台有飲店面購買！