34年前報紙曝光！超勁爆內容被公開　逼明牌、男性壯陽藥全上報

我是廣告 請繼續往下閱讀
但是仔細看報紙當中其他副刊的內容，有包含「改善女性發育問題」、「防身武器裝備推薦」甚至是「成人影片」的廣告，除此之外，還有一整頁的高利貸廣告，各家都主打是「生意上困難週轉」等等，另外則是有「男性福音壯陽藥」廣告、交友廣告以及徵才廣告等等，甚至還有六合彩逼明牌的篇幅，在現今的報紙根本都已經看不到的內容，在當時全部都可以刊登在報紙上。
貼文曝光後，不少網友紛紛被勾起回憶表示「哇是民眾日報耶！過去的南台灣三大報」、「以前的廣告，有些用字還滿爆笑的」、「以前都看不懂，拿去問爸媽都被罵，後來才知道是情色廣告」、「那個時候拿報紙去問爸媽，這圖是在說什麼？然後就被罵了XD」、「廣告版也蠻常看到什麼斷絕父子關係啊....逃妻之類的，或者誰過世請誰快回家什麼的」、「以前報紙內容真的很勁爆耶」。
民眾日報經營一波三折！曾是「南台灣三大報」
民眾日報創立於1950年，是台灣綜合性日報，與《台灣時報》、《台灣新聞報》並稱「南台灣三大報」，總社設立在高雄市三民區，《民眾日報》1950年由李瑞標創立於基隆市，由於資金不穩，屢傳易主。
後來經過幾次爭權以及波折後，最後「一通事業集團」在2012年買下民眾日報所有股權，並於2013年2月正式接手民眾日報的經營，後續在2014年一通事業集團為了提升媒體的服務質量，成立「民眾網」，原本主打紙本的民眾日報也有了多媒體服務平台的一環，內容則以「深耕地方、擁抱民眾」為宗旨，持續善盡大眾傳播媒體之社會責任。