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34年前報紙曝光！超勁爆內容被公開　逼明牌、男性壯陽藥全上報

▲以前在網際網路媒體還尚未發達的年代，許多人不論是求職或是獲得各式新聞資訊皆是透過印刷報紙來取得。（圖/報時光老派收藏）
▲以前在網際網路媒體還尚未發達的年代，許多人不論是求職或是獲得各式新聞資訊皆是透過印刷報紙來取得。（圖/報時光老派收藏）

記者張嘉哲/綜合報導

以前在網際網路媒體還尚未發達的年代，許多人不論是求職或是獲得各式新聞資訊皆是透過印刷報紙來取得，那麼過去的報紙內容都有些什麼，大家是否還記得呢？近日，就有網友翻出家中還留藏的「民國79年出版的報紙」，超勁爆的內容勾起不少人的回憶，直呼當時候看報紙甚至還會被大人斥責，引起討論。

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一名網友在臉書社團「報時光老派收藏」貼文指出「民國79年的民眾日報，滿滿的六合彩、情色、男性壯陽、防身武器、高利貸廣告」只見貼出的照片，該報紙是在民國79年3月所出版的「民眾日報」，有相關體育棒球消息看似非常正常。

▲34年前的印刷報紙內容公開，不僅有許多高利貸的廣告，還有男性壯陽藥、尋人啟事等全上報。（圖/老派時光）
▲34年前的印刷報紙內容公開，不僅有許多高利貸的廣告，還有男性壯陽藥、尋人啟事等全上報。（圖/報時光老派收藏）
但是仔細看報紙當中其他副刊的內容，有包含「改善女性發育問題」、「防身武器裝備推薦」甚至是「成人影片」的廣告，除此之外，還有一整頁的高利貸廣告，各家都主打是「生意上困難週轉」等等，另外則是有「男性福音壯陽藥」廣告、交友廣告以及徵才廣告等等，甚至還有六合彩逼明牌的篇幅，在現今的報紙根本都已經看不到的內容，在當時全部都可以刊登在報紙上。

貼文曝光後，不少網友紛紛被勾起回憶表示「哇是民眾日報耶！過去的南台灣三大報」、「以前的廣告，有些用字還滿爆笑的」、「以前都看不懂，拿去問爸媽都被罵，後來才知道是情色廣告」、「那個時候拿報紙去問爸媽，這圖是在說什麼？然後就被罵了XD」、「廣告版也蠻常看到什麼斷絕父子關係啊....逃妻之類的，或者誰過世請誰快回家什麼的」、「以前報紙內容真的很勁爆耶」。

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▲以前的報紙還有六合彩逼明牌的相當關內容，勾起不少人回憶。（圖/報時光老派收藏）
民眾日報經營一波三折！曾是「南台灣三大報」

民眾日報創立於1950年，是台灣綜合性日報，與《台灣時報》、《台灣新聞報》並稱「南台灣三大報」，總社設立在高雄市三民區，《民眾日報》1950年由李瑞標創立於基隆市，由於資金不穩，屢傳易主。

後來經過幾次爭權以及波折後，最後「一通事業集團」在2012年買下民眾日報所有股權，並於2013年2月正式接手民眾日報的經營，後續在2014年一通事業集團為了提升媒體的服務質量，成立「民眾網」，原本主打紙本的民眾日報也有了多媒體服務平台的一環，內容則以「深耕地方、擁抱民眾」為宗旨，持續善盡大眾傳播媒體之社會責任。

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