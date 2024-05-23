優你康新一代產品Qualis 高透氧矽水膠隱形眼鏡上市
隱形眼鏡大廠優你康光學研發團隊，經過多年努力，成功將突破性技術應用於隱形眼鏡製造中，推出最新一代高透氧矽水膠隱形眼鏡Qualis可立視，採用最新矽水膠材料，具有卓越透氧性和保濕性能，在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市上架以來，已快速獲得好口碑。
記者金武鳯/台中報導
優你康光學總經理林明政表示，QUALIS可立視矽水膠隱形眼鏡，經過臨床測試，並已取得美國FDA上市前通知、歐盟MDR證書及台灣醫療器材許可證，「我們很自豪地推出這款新型隱形眼鏡，它具有優異的透氧性，相信定能改變許多隱形眼鏡使用者的生活。」
優你康光學成立於1992年，總部在台灣新竹科學園區，除了新竹總廠、二廠外巷，2018年起在台中精密園區擴建三廠，並於2020年正式量產。優你康光學專注高品質隱形眼鏡研發、生產和銷售。林明政表示，優你康在產品開發過程中，始終堅持以消費者為中心的理念，不斷改進技術和設計，以期滿足不同消費者的需求，2010年優你康光學已成為台灣及東南亞前五大拋棄式彩色隱形眼鏡製造商。此次推出的可立視矽水膠隱形眼鏡，是公司對品質和創新的又一次承諾。
林明政說，現代社會裡隱形眼鏡已成為許多人生活中不可或缺的配備，優你康光學（Unicon Optical Co., LTD）秉持對地球環境的承諾，推出最新一代高透氧矽水膠隱形眼鏡─Qualis HDK，這款產品滿足消費者日益增長的需求。目前在康是美藥妝通路、7-ELEVEN K. Seren門市、BBLens、PrettyEyes、imeime等全國各大通路上市，消費者可以通過多種管道，購買到這款高性能的隱形眼鏡。