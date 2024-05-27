鄭凱云推薦料理法寶 「餐餐健康油 體脂不逗留」的窈窕秘訣
近來食安問題頻傳，許多家庭紛紛減少外出用餐，轉而增加在家自煮料理頻率。健康主播鄭凱云提醒大家，在外用餐時要特別留意環境衛生情況。而想要在家料理維持健康飲食，不僅食材要新鮮，選對健康的食用油更是關鍵。
生活中心/綜合報導
熱愛在家中烹飪的鄭凱云，對家人日常飲食很是講究，總是精心規劃為家人準備健康佳餚。她注重飲食的均衡和多樣性 ，更是推動家人體脂健康管理。而「綺麗健康油」正是她廚房唯一的油品選項，因她知道「用好油」對體脂健康非常重要。在示範居家自煮料理的同時，凱云也分享了她健康用油的觀念：一瓶好油應具備多種健康優勢，包括含有必需脂肪酸（如ω-3、ω-6）、能高溫料理的優點（發煙點200度C以上），以及不易形成體脂肪的健康特點。所以在家中烹飪無論是煎煮炒炸想要維持健康飲食，她都會使用不易形成體脂肪的「綺麗健康油」來照顧家人。這也是她多年來成功維持窈窕健康的秘訣。
在飲食上非常注重健康的日本人，「選好油」已成了料理時很重要的觀念。而「綺麗健康油」在日本熱銷8千萬瓶，經12週人體實驗結果不易形成體脂肪，是日本官方消費者廳許可的特定保健用食品，也是唯一具有日本和台灣不易形成體脂肪健康雙認證的好油。其中秘密就在於它是以中鏈脂肪酸油，利用酵素結合穩定性高的芥花油，完美保留中鏈脂肪酸的優點就是好吸收、代謝快，不易形成體脂肪；同時也保留屬於長鏈脂肪酸的必需脂肪酸、能夠高溫料理的優點，所以炒菜、油炸料理一罐搞定。
想要健康生活，規律運動、充足睡眠當然不可少，但飲食健康更是關鍵。鄭凱云提醒大家「餐餐健康油，體脂不逗留」 ，體脂健康源於餐桌上的健康佳餚，讓我們從日常做起「選對油、吃好油」，使用不易形成體脂肪的「綺麗健康油」來照顧自己與家人，讓身體在取得足夠營養的同時，更能輕鬆管理體脂肪，為家人的健康保駕護航。