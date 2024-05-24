特企／繁中版上市版本同步進度正式宣布　實習海豚娘應援計畫啟動

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官方表示，《洶湧海豚DolphinWave》上市後進度將直接從日版一周年版本開始，除了直接開放從主線第二部新增的企業新企業「ISRW」與所屬可操作角色「艾涅絲」、「娜哈特」、「咲良・安東尼」、「阿瑪迪婭・沃爾法」外，挑戰模式「總力戰」關卡和「劇場」功能等也將在開服就直接實裝在遊戲內，盡力給繁中版玩家最好的遊戲體驗。
歡慶預約突破40萬事前預約加開噴射對戰加碼抽獎！
同時事前預約加碼活動【爽快噴射挑戰賽】也於今日開始，選擇教練們喜愛的海豚娘，並且使用水槍連續點擊視窗達成連段，就能夠跟所有教練們一起累積總攻擊加成分數，當加成分數達到一定的條件時將可以解鎖達成獎勵，就有機會抽中限量周邊！並且官方粉絲團也舉辦了抽獎活動，只要貼出你的連段次數，就有機會獲得MyCard點數～
我也要成為實習海豚娘應徵計畫啟動 為你的推應援吧
配合即將到來的炎熱夏日，實習海豚們也都換上了清涼的衣服，信心滿滿的準備加入《洶湧海豚DolphinWave》成為實習海豚娘，官方將預計邀請各大Coser及KOL們，進行一場緊張刺激的選拔，所有參加的名單將會持續在【活動IG】上更新，教練們則可以透過在官方DC投票獲得身分組，為你的推加油。截止到正式上市前，身分組最高的企業將可以獲得繁中版限定稱號！
日本高人氣手遊《洶湧海豚DolphinWave》事前預約活動正在火熱進行中，可領取限時限量的虛寶好禮，教練們千萬要記得參加！若想瞭解更多《洶湧海豚DolphinWave》的遊戲消息，可以前往遊戲官方社群獲得第一手遊戲資訊，喜歡日系遊戲、二次元美少女、歐派風格以及卡牌RPG的玩家們，這場2024 All派圈最大盛事千萬不要錯過囉！