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臺師大校友許勝雄勉畢業生5項修練　成世界變局洞察者與參與者

▲國立臺灣師範大學今（25）日舉行112學年度畢業典禮，臺師大全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄演講「給下一代領導者的五項修練」。（圖／臺師大提供）
▲國立臺灣師範大學今（25）日舉行112學年度畢業典禮，臺師大全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄演講「給下一代領導者的五項修練」。（圖／臺師大提供）

記者許家禎／台北報導

國立臺灣師範大學今（25）日舉行112學年度畢業典禮，臺師大全國校友總會理事長、金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄演講「給下一代領導者的五項修練」，期勉4千多位畢業生勇於承擔責任，培養創新能力，「抓住世界變局旋轉的主軸，終身要成為一個趨勢發展的洞察者與參與者。」

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臺師大112學年度畢業生共計4241人，包括學士班2229人、碩士班1832人、博士班180人。今年畢典會場走學院風，先由校旗、各學院院旗進場，校長吳正己也致詞勉勵畢業生在未來的人生中，不但要保持韌性，永不放棄；更要具有同理心，善待他人。

吳正己表示，他翻了一下舊行事曆，四年前大一新生進入師大，雖然大家都戴著口罩，但他感受到家長的不捨與不安，也看到了同學帶著青澀而緊張的眼神，彼此之間都很矜持的維持著社交距離，但與四年前不同的是，大家已像家人般的親密互動，不需要口罩，也沒有距離

吳正己指出，回顧過去幾年，在臺灣師大的求學過程中，經歷了嚴峻的新冠疫情挑戰、快速發展的AI科技變革，這些讓我們學習到，我們所處的世界是瞬息萬變，如何適應變化、保持韌性是很重要的。在國際上，我們看到俄烏戰爭、以哈戰爭、以及自然環境邊遷所帶來的災難，我們更加瞭解到生命的脆弱與渺小，人與人之間、人與自然之間，應該要有更多的尊重與同理心，才能夠共榮共生。

今年畢典演講嘉賓邀請國文系62級校友許勝雄，他是金仁寶集團董事長兼創辦人、曾任總統府資政、臺師大全國校友總會理事長，也是多個重要組織和公會的領導人，在產業競爭與市場分析上具有前瞻性眼光，他的卓越領導能力和業績贏得了眾多肯定和殊榮，包括經濟部國家品質獎個人獎、臺師大第五屆傑出校友及榮譽哲學博士等，對於股市、工業、國家產業發展，具有不可或缺的影響力。

許勝雄鼓勵畢業生，要與同伴互助合作，勇敢迎接未來挑戰。他引用師大校訓「誠正勤樸」，強調這一特質引導他度過許多風雨歲月，甚至塑造了金仁寶集團企業文化，也成為各位面對世界變局的最佳法寶。

他說，金仁寶集團旗下有90多個子公司或關係企業，遍布全球11個國家，員工合計14萬人。企業領域橫跨電子、資通訊、AI、醫療等。每個子公司或關係企業的建立，都可看到企業尋求多元、轉型、升級、永續發展的策略規劃。企業並透過基金會運作，從事偏遠地區教育、疫苗採購協助等，善盡社會責任。

許勝雄鼓勵畢業生以志願服務、環保行動、公民參與、支持弱勢族群、教育與意識等方式參與社會責任，他並引用名言「高尚、偉大的代價就是責任」，強調「承擔責任」是過著高尚、偉大生活的關鍵。師大系所完整，校友在各領域人材輩出，有許多輝煌的領先成就。師大人在承擔責任方面，具有不可忽視的力量。

他更提到，隨著全球局勢變動，包括新冠疫情、地緣政治動盪、人口老化、氣候變遷等，畢業生將面對著挑戰與機遇並存的時代。許勝雄強調，科技的快速發展將為未來帶來更多機會，成長速度驚人，如今進入AI時代，周遭環境更複雜，更需要留意數位平等、資源短缺等議題，是全人類都要面對的挑戰。

許勝雄期許畢業生走出校門的第一步，就要開始建立深度瞭解變局趨勢的知識架構，需要具備五項修練，包括「建立創新機制、建構核心競爭力、積極企圖心、貫徹執行力、講求速度」，並以「承擔責任」的態度因應變局。最後他呼籲畢業生成為世界變局的洞察者與參與者，未來也要運用集體智慧，並致力促進全球和平。他表達對畢業生的祝福，期待他們成為未來的領導者，為社會、國家做出更多貢獻。


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