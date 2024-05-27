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中職戰報Week 8／高國慶引退結束光輝生涯　兄弟、樂天苦追保晉級

▲統一獅「綠色坦克」高國慶榮耀引退，向球迷致意時忍不住落淚，這位45歲的球星生涯打了20個球季，職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅「綠色坦克」高國慶榮耀引退，向球迷致意時忍不住落淚，這位45歲的球星生涯打了20個球季，職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人。（圖／記者葉政勳攝）

專欄作家／王翊亘

今年中華職棒上半季賽程，即將進入倒數階段，即便統一獅隊依舊保持領先，但優勢不若之前明顯。中信兄弟與樂天桃猿苦苦追趕，分別靠著打線發威與洋投撐場輪值，上周都拿下3勝，希望就算無法奪下上半季冠軍，也能維持全年勝率在5成以上，保持進軍季後賽的機會。統一獅大學長「綠色坦克」高國慶昨天進行引退賽，這位45歲的球星生涯打了20個球季，職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人，今年轉任二軍首席教練，迎來生涯不同的身份。

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▲樂天後援投手陳柏豪。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲樂天牛棚一直是樂天桃猿總教練古久保健二最擔心的一環，今年牛棚防禦率4.18排名第4，終結者陳柏豪控球不佳的問題逐漸浮現。（圖／記者葉政勳攝 ）
最Hot球隊：洋投撐場桃猿單周奪3勝　終結者陳柏豪是隱憂

本季樂天桃猿過去引以為傲的「暴力猿」打線退燒，團隊打擊率2成58雖排名聯盟第2，團隊上壘率3成09卻只有聯盟第5，連帶影響得分效率，目前攻下126分，排名聯盟第4，跟過去進攻火力差距頗大。加上投手群壓制不力，團隊防禦率3.99排名聯盟第5，也讓今年樂天桃猿打起來很不順。

不過上周樂天桃猿靠著3洋投魔神樂、威能帝、霸威斯跳出來撐場，牛棚投手群也能接力守成。本季控球始終迷航的霸威斯，先在周二面對前東家富邦悍將，先發5局失3分，後續靠著王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪接力守住1分差，4比3險勝對手。

周五雖然面對味全龍，陳克羿先發5.2局失5分吞敗，但牛棚投手群依舊表現精采無失分，也讓比數始終鎖在1分差；周六再戰味全龍，王牌洋投威能帝先發，一掃前一場的不佳狀態，用101球投出完投完封勝。周日另一位穩定的洋投魔神樂，繳出7局僅失2分的優質先發，王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪再度接力上場，1分險勝，拿下單周第3勝。

從官辦熱身賽開始，牛棚一直是樂天桃猿總教練古久保健二最擔心的一環，今年牛棚防禦率4.18排名第4，也的確是後段班；不過上周牛棚防禦率1.93卻是全聯盟最佳，王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪4人，儼然已成球隊固定勝利組，讓樂天桃猿面臨低比分差時，已有一定的出賽模式。

不過牛棚還是樂天桃猿需要緊盯的部份，陳柏豪雖奪10救援是全聯盟最佳，但過去控球不佳的問題逐漸浮現。

陳柏豪近6場出賽都有投出四死球，且合計6局投出12次四死球，每場等於要出現2次。即便陳柏豪本季直球、滑球都能壓制打者，被打擊率皆不到2成，取得球數領先後，這2個球種都有超過4成機率三振打者，可是如果直球球數落後，投不進去好球帶，對於比賽最後關頭只有害無益。

目前樂天桃猿打36場比賽，陳柏豪已出賽20場，是否因出賽過多，導致體能下滑影響控球，是樂天桃猿教練團在調度上要考慮的大重點。

▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.14）
▲樂天桃猿內野手馬傑森回本壘時與台鋼雄鷹捕手張肇元發生本壘衝撞，這也讓再次讓「波西條款」再次引起討論。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.14）
第8周話題：為更容易判定　本壘衝撞規則再調整

自從「波西條款」在2014年於大聯盟實施，規則上明訂跑者禁止衝撞捕手，但捕手在完成守備之前，也不能阻擋跑者路線或遮擋本壘，雖然避免了衝撞發生，不過初期曾有許多判定上的爭議。中華職棒在2016年開始實施後也不例外，也曾發生「封壘」的爭議事件，直到後來才逐漸調整到位。

不過今年球季，中職再度發生「波西條款」爭議，也讓聯盟召開總教練會議來做調整。本次爭議點為，規則中表示：「但若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或

趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。

由於以上認定，是由裁判員，或是場邊的技術委員來做判定，每個人對於「不得不」的認定不一定統一，所以經過總教練會議討論後，決定修正此規則。中職將本壘衝撞規則，改為「捕手未接到球之前，都不能阻擋跑者路徑」，新規則在5月28日開始執行。

後續詢問聯盟後，聯盟補充解釋，這次主要是讓繼續委員在「是否為了接球而發生碰撞的裁量權」所發生相關疑慮消失，未來判定標準就是為「是否有先接到球」。有先接到球，並做出觸殺動作的話，捕手就跟過去一樣，規定不變；那如果沒接到球，就發生碰撞，則是裁定違規阻擋。

至於有些人士認為，調整後的本壘衝撞規則，是否鼓勵跑者衝撞捕手？聯盟則表示，除了調整的部分之外，其他認定跟過去都一樣，所以還是站在保護捕手的立場上，與過去並沒有太大不同。

檢視本壘衝撞規則，內有強調「企圖得分之跑壘員不可偏離原直接進壘路徑，以引起與捕手之接觸、或其他應可避免之碰撞。」若裁判認為可避免而未避免，依舊是違反本壘衝撞規則，跑者若衝撞捕手，還是有被判出局的機會，跑者因此還是需要避免與捕手衝撞。

▲餅總神調度！派高國慶上場鎮守一壘　陳韻文積極牽制獲主播稱讚：「真體貼」
▲統一獅高國慶昨天進行引退賽，45歲的他生涯打了20個球季，職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人（圖／記者葉政勳攝）
單周之星：高國慶20年如一日　統一獅內野安定力量

統一獅高國慶昨天進行引退賽，這位45歲的大學長，生涯打了20個球季。職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人，一直是統一獅內野的定海神針，除了總能把內野手的魔送球給救下來之外，場下他努力不懈卻也幽默風趣的個性與堅持，讓他場上場下都存在感很高。

一般人對於守備光譜的理解，總覺得一壘是最容易的位置，但許多轉戰一壘的球員都說，不如想像般簡單。如何運用這一個小小的方形區域，創造各種不同的接球角度，高國慶是箇中高手。在陳鏞基前幾年還得去支援二、三、游的守備時，林岳平總教練想要一個一壘的防守組，還是會想到高國慶，「他的穩定度讓人無可取代。」

直到去年，高國慶整季沒有在一軍出賽，這也代表統一獅在一壘防區終於可以讓高國慶功成身退。大學長每次被問到要打多久，他總是說時間到了就會知道，而在整季都沒登上一軍後，他知道時間來臨了。

高國慶希望給大家留下的是努力的身影，即便是去年等待一軍召喚的過程如此漫長，可是他還是不放棄任何一絲一毫的機會。該做的準備，在旁邊拎著球棒熱身、模擬每一次投打對戰的揮棒時機，20年如一日，努力的棒球狂就是高國慶的代名詞。

今年轉任二軍首席教練，高國慶身份不同了，但在場邊的眼神依舊炯炯有神，不想放過任何一個細節。

對高國慶來說，在棒球的世界裡沒有任何一刻的放鬆，後天的努力比天賦更重要，過去他努力當個好球員，現在他更努力當個好教練，希望能讓更多球員穿著統一獅的球衣並在場上有著好表現，高國慶的重要性更勝過去。

（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）

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