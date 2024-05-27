中職戰報Week 8／高國慶引退結束光輝生涯　兄弟、樂天苦追保晉級

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本季樂天桃猿過去引以為傲的「暴力猿」打線退燒，團隊打擊率2成58雖排名聯盟第2，團隊上壘率3成09卻只有聯盟第5，連帶影響得分效率，目前攻下126分，排名聯盟第4，跟過去進攻火力差距頗大。加上投手群壓制不力，團隊防禦率3.99排名聯盟第5，也讓今年樂天桃猿打起來很不順。
不過上周樂天桃猿靠著3洋投魔神樂、威能帝、霸威斯跳出來撐場，牛棚投手群也能接力守成。本季控球始終迷航的霸威斯，先在周二面對前東家富邦悍將，先發5局失3分，後續靠著王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪接力守住1分差，4比3險勝對手。
周五雖然面對味全龍，陳克羿先發5.2局失5分吞敗，但牛棚投手群依舊表現精采無失分，也讓比數始終鎖在1分差；周六再戰味全龍，王牌洋投威能帝先發，一掃前一場的不佳狀態，用101球投出完投完封勝。周日另一位穩定的洋投魔神樂，繳出7局僅失2分的優質先發，王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪再度接力上場，1分險勝，拿下單周第3勝。
從官辦熱身賽開始，牛棚一直是樂天桃猿總教練古久保健二最擔心的一環，今年牛棚防禦率4.18排名第4，也的確是後段班；不過上周牛棚防禦率1.93卻是全聯盟最佳，王志煊、莊昕諺、陳冠宇、陳柏豪4人，儼然已成球隊固定勝利組，讓樂天桃猿面臨低比分差時，已有一定的出賽模式。
不過牛棚還是樂天桃猿需要緊盯的部份，陳柏豪雖奪10救援是全聯盟最佳，但過去控球不佳的問題逐漸浮現。
陳柏豪近6場出賽都有投出四死球，且合計6局投出12次四死球，每場等於要出現2次。即便陳柏豪本季直球、滑球都能壓制打者，被打擊率皆不到2成，取得球數領先後，這2個球種都有超過4成機率三振打者，可是如果直球球數落後，投不進去好球帶，對於比賽最後關頭只有害無益。
目前樂天桃猿打36場比賽，陳柏豪已出賽20場，是否因出賽過多，導致體能下滑影響控球，是樂天桃猿教練團在調度上要考慮的大重點。
第8周話題：為更容易判定 本壘衝撞規則再調整
自從「波西條款」在2014年於大聯盟實施，規則上明訂跑者禁止衝撞捕手，但捕手在完成守備之前，也不能阻擋跑者路線或遮擋本壘，雖然避免了衝撞發生，不過初期曾有許多判定上的爭議。中華職棒在2016年開始實施後也不例外，也曾發生「封壘」的爭議事件，直到後來才逐漸調整到位。
不過今年球季，中職再度發生「波西條款」爭議，也讓聯盟召開總教練會議來做調整。本次爭議點為，規則中表示：「但若依裁判員之判斷，捕手合法企圖處理傳球（例如，為因應傳球的方向、傳球的軌跡或彈跳，或因應由投手或
趨前的內野手之傳球等。）不得不擋住跑壘員之跑壘路徑，而導致無可避免之碰撞時，則不視為違反本項規則。
由於以上認定，是由裁判員，或是場邊的技術委員來做判定，每個人對於「不得不」的認定不一定統一，所以經過總教練會議討論後，決定修正此規則。中職將本壘衝撞規則，改為「捕手未接到球之前，都不能阻擋跑者路徑」，新規則在5月28日開始執行。
後續詢問聯盟後，聯盟補充解釋，這次主要是讓繼續委員在「是否為了接球而發生碰撞的裁量權」所發生相關疑慮消失，未來判定標準就是為「是否有先接到球」。有先接到球，並做出觸殺動作的話，捕手就跟過去一樣，規定不變；那如果沒接到球，就發生碰撞，則是裁定違規阻擋。
至於有些人士認為，調整後的本壘衝撞規則，是否鼓勵跑者衝撞捕手？聯盟則表示，除了調整的部分之外，其他認定跟過去都一樣，所以還是站在保護捕手的立場上，與過去並沒有太大不同。
檢視本壘衝撞規則，內有強調「企圖得分之跑壘員不可偏離原直接進壘路徑，以引起與捕手之接觸、或其他應可避免之碰撞。」若裁判認為可避免而未避免，依舊是違反本壘衝撞規則，跑者若衝撞捕手，還是有被判出局的機會，跑者因此還是需要避免與捕手衝撞。
單周之星：高國慶20年如一日 統一獅內野安定力量
統一獅高國慶昨天進行引退賽，這位45歲的大學長，生涯打了20個球季。職業生涯等同於統一獅一壘防區的代言人，一直是統一獅內野的定海神針，除了總能把內野手的魔送球給救下來之外，場下他努力不懈卻也幽默風趣的個性與堅持，讓他場上場下都存在感很高。
一般人對於守備光譜的理解，總覺得一壘是最容易的位置，但許多轉戰一壘的球員都說，不如想像般簡單。如何運用這一個小小的方形區域，創造各種不同的接球角度，高國慶是箇中高手。在陳鏞基前幾年還得去支援二、三、游的守備時，林岳平總教練想要一個一壘的防守組，還是會想到高國慶，「他的穩定度讓人無可取代。」
直到去年，高國慶整季沒有在一軍出賽，這也代表統一獅在一壘防區終於可以讓高國慶功成身退。大學長每次被問到要打多久，他總是說時間到了就會知道，而在整季都沒登上一軍後，他知道時間來臨了。
高國慶希望給大家留下的是努力的身影，即便是去年等待一軍召喚的過程如此漫長，可是他還是不放棄任何一絲一毫的機會。該做的準備，在旁邊拎著球棒熱身、模擬每一次投打對戰的揮棒時機，20年如一日，努力的棒球狂就是高國慶的代名詞。
今年轉任二軍首席教練，高國慶身份不同了，但在場邊的眼神依舊炯炯有神，不想放過任何一個細節。
對高國慶來說，在棒球的世界裡沒有任何一刻的放鬆，後天的努力比天賦更重要，過去他努力當個好球員，現在他更努力當個好教練，希望能讓更多球員穿著統一獅的球衣並在場上有著好表現，高國慶的重要性更勝過去。
（作者為緯來體育台、愛爾達體育台棒球球評、前蘋果日報資深棒球記者）