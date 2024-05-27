從校園走向世界！文總第三屆校園大使招募開跑　外籍生也可報名

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文總秘書長李厚慶表示，為了讓文化工作更貼近新世代，加入青年觀點，在2022年啟動校大計畫。第二屆報名人數超越第一屆，參與度也持續成長，不僅有學生出席率100%，也主動積極參與企劃籌備工作，顯示當代青年對文化工作的高度興趣，相信第三屆會更踴躍。
「希望可以用文化為國家貢獻更多。」臺灣師範大學地理學系二年級的許靜玟表示，高中時就接觸過文總活動，如今很高興能加入校園大使行列，不僅能擴展觸及的文化資源，還有機會換位擔任工作者角色，第一線參與就職典禮、國慶等國家活動，對她夢想從事文化行業有實質助益。參與TAIWAN PLUS活動，她感受到文化外交的力量，盼以文化讓世界看見台灣。
東華大學歷史系一年級的翁建中說，高中時就喜歡參加文總活動，還沒畢業就報名，成功在大一獲選。他曾參與活水營籌備，以歷史系背景提出羅東走讀活動的點子，結合所學應用於活動籌備中，希望能講述台灣多元文化的故事，讓更多聲音被聽見。
參與率百分百的校園大使蘇郁茜表示，她是臺師大教育系大四生，非常喜歡文總的活動，只要有機會全部都想參與。她對京都橘高校吹奏樂部來台演出印象深刻，不僅被音樂感動，也感受到台日之間超越語言的情誼。她表示，這一年參與讓她對台灣文化有了更深的認識，並獲得許多在校園內難以體驗的經歷。
文總表示，第三屆校園大使徵選於5月27日至6月30日截止，任期從2024年9月開始至2025年8月，相關報名及甄選辦法，請至文化總會臉書專頁及IG查詢。