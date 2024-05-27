LINE「貼圖拼貼」高手級玩法！官方曝進階5大招　實用密技秒學

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LINE作業系統需要更新到14.6.0（含）以上版本才可使用「貼圖拼貼樂」，使用4步驟：
1. 長按：長按後可支援的貼圖後，聊天室會展開編輯區，將貼圖拖拉到編輯區。
2. 編輯：在編輯區的貼圖可以任你放大縮小、改變角度、挪動位置。
3. 拼貼：加入更多貼圖，最多可混搭6張不同的貼圖。
4. 傳送：將完成的拼貼貼圖傳給朋友。
◼︎進階玩法1：加入填字貼圖
有一些不帶說明文字的貼圖，傳給他人如果對方沒有Get到，其實也是白忙一場，為了避免拼貼貼圖讓人傻傻分不清，使用貼圖拼貼樂功能，直接可以加入純文字的貼圖補充說明，貼圖可以更加明確。
◼︎進階玩法2：如何辨識哪些貼圖支援
目前不是所有貼圖都有支援拼貼功能，但其實在貼圖鍵盤即可知道哪些貼圖支援「貼圖拼貼樂」功能，打開貼圖拼貼樂的編輯區，在貼圖鍵盤中不支援貼圖拼貼功能的貼圖，將會在聊天室裡的標籤圖呈現灰色。
◼︎進階玩法3：點組合貼圖查看
收到別人傳送拼貼貼圖組合，好想獲得同款怎麼辦？其實只要點擊已發送或已收到的拼貼貼圖組合，就可查看使用到的全部貼圖。
◼︎進階玩法4：可重複傳送自己拼貼過的貼圖
更新到14.7.0版本後，用戶可重複傳送自己曾經拼貼過的貼圖，不用再次拼貼。可以在貼圖鍵盤上點選小時鐘圖示，就能看到使用過的貼圖歷史紀錄，但貼圖拼貼的歷史紀錄，只能叫出最近使用過的80組貼圖，無法永久儲存製作過的組合。
◼︎進階玩法5：訂閱超值方案
有訂閱「LINE貼圖超值方案」的用戶，可以同樣使用貼圖拼貼樂功能時，更多的貼圖，應該可以玩出更多創意。基本型一般用戶月繳80元、學生60元，年度方案480元。可使用內780萬組貼圖、隨時更換新貼圖、隨選隨傳免下載、貼圖或表情貼下載上限5組。進階型一般用戶月繳100元、學生80元，年繳為600元，除了基本型的功能之外，還有12萬組表情貼、150萬組主題、貼圖表情貼持有上限1000組、主題持有上線100組。