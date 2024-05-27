國民初戀驚傳死會！秀智嘟嘴貼臉「大咖男星」 甜照瘋傳粉絲心碎
南韓演員「國民初戀」秀智先前因演出《我的女神斗娜》，仙氣顏值讓她的演藝事業再攀高峰，近來她睽違5年再登上大銀幕，搭檔朴寶劍演出電影《夢境》（又譯，Wonderland），兩人也十分敬業，不時在社群平台發糖，今（27日）朴寶劍上傳一張兩人的貼臉照，更是讓粉絲暴動。
記者吳昕蓓／綜合報導
朴寶劍在IG曬出多張和秀智的親密合照，兩人的互動自然，曖昧CP感十足，不但有男友視角，還有兩人僅靠彼此的嘟嘴照，其中一張照片，朴寶劍甚至捏住秀智的臉，兩人的臉頰緊貼，還不約而同穿著同款帽T，乍看就像是對甜蜜的大學生情侶，畫面滿滿的粉紅色泡泡。
朴寶劍也浪漫在內文用英文寫下：「這裡就是仙境」，這則貼文目前發布14小時，已經超過百萬人按讚朝聖，不少粉絲都激動直呼，「海量甜甜照，太瘋狂了，根本現實情侶」、「朴寶劍和秀智是完美的一對」、「簡直是真正的情侶」、「如果他們被拍到在公園約會，我完全不會感到意外」、「這是男朋友還是最好的朋友？」
事實上，先前秀智也曾在IG發文曬出和朴寶劍的合照，當時兩人也是臉貼臉，模樣十分可愛，就曾有粉絲懷疑兩人是否真的在交往中，之後秀智更曝光幕後花絮，只見兩人身穿空服員制服，看起來男帥女美，朴寶劍搭著秀智的肩膀，鼓起臉頰裝可愛，秀智立刻用雙手捧住他的臉，將他轉向自己，兩人浪漫對視，再度讓粉絲瘋狂。