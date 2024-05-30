特企／歌劇院夏日系列熱鬧登場 11檔節目、2款套票自由選
大人小孩都喜歡的「NTT 夏日放／FUN時光」系列來了！從7月13日到9月8日共規劃11檔精彩節目，包括最受歡迎的夏日音樂劇、多檔適合全齡、親子觀賞的演出，還有別開生面的當代馬戲、首度登場的寶寶劇場等。歌劇院5月28日舉辦宣告記者會，邀請嚎哮排演的蕭東意、黃建豪擔任主持人，教大家如何在夏天「解藝術的渴！」。FOCA福爾摩沙馬戲團、翃舞製作、歌劇院駐館藝術家葉廷皓，分別一展絕技，帶來精采演出；開賣即秒殺的《勸世三姊妹》，現場宣布加演一場，詳情請密切注意歌劇院官網。
「NTT 夏日放／FUN時光」系列已於5月15日全面啟售，歌劇院為鼓勵藝文愛好者加入會員，特別規劃提供會員2種套票優惠方案：【親子FUN套票】精選4檔適合陪孩子在劇場歡度夏天的節目，包括風神寶寶兒童劇團以宜蘭當地傳說改編的《噶瑪蘭公主與烏龜將軍》、認識樂器聲音的頑劇場《HEY! YOU—阿羅與他的大提琴》、讓孩子半夜不再怕黑的丹麥倒影劇團《夜燈》，以及FOCA精彩熱鬧的《馬戲派對》，4檔節目任購4張（含）以上票券，即享75折。
【歡樂FUN套票】獻給熱愛呼朋引伴到劇場的年輕觀眾，有改編愛爾蘭音樂愛情電影《Once, 愛是唯一》、由倫敦西區與紐約百老匯首輪製作的實力派男演員亞瑟．達維爾（Arthur Darvill）領銜主演、嚎哮排演的台語饒舌音樂劇《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》、翃舞製作改編經典文學的新創舞作《彼得潘》，以及比利時焦點劇團╳夏綠瓦蒂劇團對於生態議題、地球反撲的物件劇場《最後一個星期日》，4檔節目任購4張（含）以上票券，即享75折。
另外還有專門為18個月以下寶寶設計參與的寶寶劇場《陽光隱身術》，讓照護者和小嬰兒共度一場放鬆身心的美好時光，以及音像藝術家葉廷皓的《幻象的殘響》，將把每位觀眾拉進充滿聲光效果的迷幻空間，絢麗的影像跟音樂讓人搞不清是幻覺還是真實，都是不容錯過的展演。
歌劇院藝術總監邱瑗表示，今年夏天的歌劇院是一座遊樂場，為全家共享時光特別安排，希望讓熟朋友、新觀眾，都能藉由「夏日放／FUN時光」的策展主軸，找到自己想看的節目。