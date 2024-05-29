王義川稱手機定位分析是常用方法 黃揚明提4論點：他真的心虛了
民進黨政策會執行長王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發爭議，事後他稱新北市政府也是透過此法做人流大數據調查，沒想到卻慘被打臉。對此，資深媒體人黃揚明提出4個論點，認為王義川的回應「才是真的心虛了」。
記者王德蓉／綜合報導
面對質疑，王義川28日在Threads說明，指「手機信令資料分析方法」是透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。
黃揚明則在臉書指出「王義川回應才是真的心虛了」，並提出4個論點，一、政府與電信業者合作的人流分析並無年齡等個資；二、為何524的集遊場子，527就快速分析完畢？這表示此一分析是針對性的。電信業者的相關資料，任何民間市場分析業者都不可能取得，遑論民進黨中央黨部；若是政府機關取得再提供給民進黨，那就是違法。
黃揚明續指，三、執政黨針對519民眾黨的集遊活動進行電信訊號定位分析參與者年齡，就是政治偵防；四、如果說得這麼有自信，那就拿出完整報告內容，證明是民間市場業者的分析就好啊。