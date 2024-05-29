特企／Hearts On Fire宣佈全新亞太區與台灣區管理高層團隊

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另一方面，Teresa在台灣、中國及英國擁有20年奢侈品零售經驗，適逢在Hearts On Fire策略性轉型之際加入。她將負責品牌煥新，著力完善銷售管道及市場開發策略，以推動業務成長，讓品牌在台灣市場穩佔一席之地。Teresa在奢侈品行業具備豐富經驗，先後在不同知名品牌出任高層，包括Christian Dior、Christie’s及Breguet。此前，她負責為Chanel高級珠寶及名錶部門擬定品牌願景和策略，以提升品牌知名度及客戶體驗。來到 Hearts On Fire 後，Teresa將帶領台灣團隊負責商務、行銷公關、客戶關係及零售等業務，並管理當地 10 間獨立門市。
多年來，Hearts On Fire積極轉型，同時為亞太區與台灣區管理高層廣納賢才，正是有關計劃的一部分。
就此任命，全球總裁Rita Maltez女士表示：「歡迎Johan加入 Hearts on Fire，他經驗豐富，對奢侈品牌更是瞭如指掌，將有助加快品牌在亞太區的轉型步伐，持續拓展關鍵市場。」Johan也回應：「很高興能在Hearts On Fire策略性轉型之際加入。亞太區增長機遇處處，很期待與團隊和夥伴機構攜手合作，鞏固品牌市場地位。」
而針對台灣區總經理，Rita Maltez女士分享道：「長久以來，台灣都是舉足輕重的市場。Teresa對當地奢侈品市場熟悉透徹，將有助煥新品牌並打響名堂，成為當地消費者心中領先的高級珠寶品牌。」Teresa亦欣然回覆：「Hearts On Fire憑藉超卓品質和非凡工藝，現正開啟華麗新篇。很高興能與理念相近的品牌合作，攜手展開嶄新階段。」
Hearts On Fire 簡介
「全世界⾞⼯最完美的鑽⽯」Hearts On Fire®，由1996年起⼀直以最精準卓越的鑽⽯⾞⼯⾒稱。品牌選⽤的鑽⽯源⾃最純淨剔透和以盡責⽅式採購的鑽⽯原材料，並以精準⼀致的超卓⼯藝精雕細琢，使鑽⽯綻放難以媲美的璀璨光芒。
IG: @heartsonfire #HeartsOnFireTaiwan