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美國公開賽／五台將抗世界強敵！蔡佩穎相隔七年再出賽盼突破

▲台灣五位女將出戰美國女子公開賽，蔡佩穎、程思嘉期待享受比賽氛圍盡力交出好成績。(圖/USGA提供)
▲台灣五位女將出戰美國女子公開賽，蔡佩穎、程思嘉期待享受比賽氛圍盡力交出好成績。(圖/USGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

第79屆美國女子公開賽將在5月30日至6月2日，賓夕法尼亞州蘭卡斯特鄉村俱樂部舉辦。這是歷史最悠久的女子高球大滿貫賽事，今年它的賽事獎金提升到1200 萬美元，創造了新的歷史紀錄。本屆美國女子公開賽共有156名選手參賽，兩屆大滿貫冠軍、世界第一內莉·科達(Nelly Korda)領銜，她將力爭本賽季第七場勝利。大滿貫冠軍席琳·波蒂爾(Celine Boutier)、阿什莉·布海(Ashleigh Buha)、布魯克·亨德森(Brooke Henderson)、高寶璟等。另外，台灣共有五位選手蔡佩穎、盧昕妤、許淮茜、徐薇淩、程思嘉將參賽。

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蔡佩穎從週日到週二已經在蘭卡斯特練了三天球，她深感賽場的挑戰性很強。「這三天都在吹不一樣的風。而且球場的果嶺很快、很硬，距離也遠，蠻有難度的。」

蔡佩穎將是第二次參加美國女子公開賽。她2017年首次出戰美國女子公開賽，兩輪交出78桿後未能晉級。「七年前，感覺自己還很不成熟，隔了這麼久才有勇氣去挑戰資格賽。」蔡佩穎在2022年曾在日本贏得女子職業巡回賽冠軍，也是一位實力選手，她表示美國女子公開賽高水平的選手有很多，希望這一周自己所有的技術都能用在這場比賽上面，目標是完成四天的比賽！

蔡佩穎二度參加大賽

程思嘉在2015年轉職業以來，2016、2018和2021年三度參加美國女子公開賽。今年，她將是第四次出戰美國女子公開賽。說起來，程思嘉也是非常幸運，她在資格賽上未能直接入圍正賽，而是獲得了候補資格。

現在，能夠來到大滿貫的賽場，程思嘉表示自己蠻期待的，希望好好享受比賽。「比賽的氛圍很棒，很開心有資格來參加比賽。這還是我第一次在賓州打比賽，球場很漂亮，也很有挑戰性。它的前九洞跟後九其實整個感覺設計的風格都不太一樣。」

程思嘉分享前後9洞的不同，她認為「前9洞距離相對來講比較短，但球道也比較窄，需要較高的精准度；後9洞球距離比較遠，果嶺比較刁鑽，有很多地方是需要特別注意的。策略上需要準備充足一些。」對於接下來的比賽，程思嘉對自己的期許就是「不要有遺憾，好好發揮！」

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