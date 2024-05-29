美國公開賽／五台將抗世界強敵！蔡佩穎相隔七年再出賽盼突破

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蔡佩穎將是第二次參加美國女子公開賽。她2017年首次出戰美國女子公開賽，兩輪交出78桿後未能晉級。「七年前，感覺自己還很不成熟，隔了這麼久才有勇氣去挑戰資格賽。」蔡佩穎在2022年曾在日本贏得女子職業巡回賽冠軍，也是一位實力選手，她表示美國女子公開賽高水平的選手有很多，希望這一周自己所有的技術都能用在這場比賽上面，目標是完成四天的比賽！
蔡佩穎二度參加大賽
程思嘉在2015年轉職業以來，2016、2018和2021年三度參加美國女子公開賽。今年，她將是第四次出戰美國女子公開賽。說起來，程思嘉也是非常幸運，她在資格賽上未能直接入圍正賽，而是獲得了候補資格。
現在，能夠來到大滿貫的賽場，程思嘉表示自己蠻期待的，希望好好享受比賽。「比賽的氛圍很棒，很開心有資格來參加比賽。這還是我第一次在賓州打比賽，球場很漂亮，也很有挑戰性。它的前九洞跟後九其實整個感覺設計的風格都不太一樣。」
程思嘉分享前後9洞的不同，她認為「前9洞距離相對來講比較短，但球道也比較窄，需要較高的精准度；後9洞球距離比較遠，果嶺比較刁鑽，有很多地方是需要特別注意的。策略上需要準備充足一些。」對於接下來的比賽，程思嘉對自己的期許就是「不要有遺憾，好好發揮！」