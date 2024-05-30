《部落衝突》開發商新手遊《破壞突擊隊》上線！首日躍雙平台冠軍
曾一手打造《部落衝突》、《部落衝突:皇室戰爭》的芬蘭知名手機遊戲開發商 Supercell ，昨（29）日在全球 App Store、Google Play 商店推出新作《破壞突擊隊》，遊戲中，10名玩家要扮演過去多個知名 IP 中的角色，並在4分鐘的激烈競爭中建立突擊隊、爭奪寶石，遊戲上線首日就躍居雙平台熱門榜冠軍。
記者張志浩／綜合報導
官方指出，《破壞突擊隊》中，玩家要收集並進化來自 Supercell 各種遊戲的角色，包括《部落衝突》、《荒野亂鬥》、《卡通農場》、《部落衝突:皇室戰爭》和《海島奇兵》等，例如野蠻人，會從可愛的小小角色開始，陸續進化為經典與高手階等，並從而獲得新技能。
《破壞突擊隊》的每場對戰，將由10位玩家共同參與，玩家要在4分鐘的激烈競爭中，建立自己的突擊隊，並與各路好手爭奪寶石，戰鬥中需隨機應變，搭配輸出、補給和敏捷等不同類型的角色，還有數10種同的隨機事件，考驗玩家的臨場反應。
《破壞突擊隊》是 Supercell 睽違5年之後再推出的新作，前一款已經是2018年的《荒野亂鬥》，官方期待《破壞突擊隊》將 Supercell 所有遊戲角色集結在一起，能帶給全球玩家最好的遊戲體驗。