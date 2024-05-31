黃仁勳「台菜夜宴」13供應鏈伙伴！名單、菜色曝 選店2理由公開
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日再度訪台引起炫風，昨（30）日晚間，首度以輝達名義，宴請多位科技大老，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等，地點就在台北松山區敦化南路的「磚窯古早味懷舊餐廳」，當晚堪稱「眾星雲集」，13位科技巨頭全出席。
記者葉盛耀/綜合報導
據悉，此次是黃仁勳在台首次作東，聚集了多位科技巨頭，全台灣科技大老陸續現身，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、中華電董事長郭水義、廣達副董事長梁次震、緯創執行長林建勳、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福丶執行長謝明凱、雲達總經理楊麒令等人出席。
而黃仁勳近年每次訪台到過的餐廳都成為民眾追尋的口袋名單，並被製成「美食地圖」，他儼然成為「美食老饕」，因此選擇「磚窯古早味懷舊餐廳」宴客原因讓外界好奇，根據《聯合新聞網》報導，黃仁勳說，「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓自己感覺很有懷舊氣息！」
「磚窯古早味懷舊餐廳」在2011年創立，主打台味家常菜，為在地知名懷舊台式餐廳，該店所使用的「紅磚」，是來自松山磚窯廠舊址之建材的一部分拆解後重組而成。而為了符合懷舊氛圍，店內也展示許多50、60年代流行的民俗文化童玩和雜貨。
據傳，該晚菜色其實價格親民且口味家常，包含豆酥鱈魚（620元）、蝦仁炒蛋（320元）、老皮嫩肉（280元）、芋頭米粉湯（880元）、白斬雞（580元）、筍絲控肉（360元）等。