陳聖平若投入中職選秀！各隊該如何佈局？　富邦悍將可能改變策略

滑冰／李宇翔成績破200分無懸念奪冠　日本名將秀四圈跳技驚全場

▲台灣一哥李宇翔以總分 207.53 分拿下冠軍。（圖／滑冰協會提供）
▲台灣一哥李宇翔以總分 207.53 分拿下冠軍。（圖／滑冰協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113 年全國花式滑冰菁英錦標賽今 6 月 3 日（日）於台北小巨蛋副館-冰上樂園舉辦第二天賽事。成年男子組部份，台灣一哥李宇翔以短曲 63.62 分，長曲 143.91 分，總計 207.53 分拿下冠軍。

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針對今天比賽表現，李宇翔表示：「因為今天賽前在準備 4 圈跳的時候就比較緊張，擔心可能從頭失誤到尾，不過今天嘗試勾手 4 圈跳（Lutz jump，勒茲跳）、4 圈路普跳（Loop jump，後外跳），雖然都有不足圈的狀況，但很開心最後還是有順利把動作表現出來。」對新賽季的期許，李宇翔談到：「希望能把曲子再練得更熟，在新賽季挑戰更好的表現。」

青年女子組部分，蔡玉鳳以短曲 51.16 分，長曲 91.91 分，總計 143.07 分拿下冠軍。談及今天表現，蔡玉鳳表示：「在兩次跳躍比較不滿意，因為不管是 3 圈路普跳（Loop jump，後外跳）和勾手 3 圈跳（Lutz jump，勒茲跳）都發生不足圈的狀況，還有勾手 3 圈跳出現失誤被扣分，但在失誤之後有馬上調整好心態，好好的去完成後續的比賽。」

但她也強調：「雖然對這次比賽表現不夠滿意，但不會特別去在意分數或名次，還是比較在意自己整體的表現，希望能趕快調整好，在下個賽季可以好好表現。」

▲中田璃士。（圖／滑冰協會提供）
▲中田璃士最愛吃台灣的小籠包。（圖／滑冰協會提供）
中田璃士大秀四圈跳

本場賽後也特別邀請日本選手中田璃士演出，除了帶來完整表演外，現場也特別秀了四圈跳讓觀眾如癡如醉。表演後中田璃士表示：「這是他第二次來台灣，謝謝今天晚上來現場觀賞的大家，我真的很喜歡台灣的觀眾。」

日前才在「Fantasy on Ice 2024 in MAKUHARI」大型冰上活動和羽生結弦、上薗恋奈一同演出的他，談到演出也相當開心：「能在Fantasy On Ice 2024 對我來說意義非凡，能和全世界頂尖的滑冰選手一同演出，我也很享受在其中的演出。」

對於下次何時會再造訪台灣，中田璃士表示：「我不確定，但希望能在休賽期間能找到時間來台灣再來表演。」談到有沒有特別懷念什麼美食，他則表示希望能再吃他最愛的小籠包。


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