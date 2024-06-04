歐德傢俱唯一連續16年 獲信譽品牌 系統家具類金獎
▲歐德集團蟬連16年獲選信譽品牌，歐德集團總經理江衍欣(中)代表受獎,讀者文摘亞太區總編輯Louise Waterson(右)與區編輯Diane Godley(左)特別祝賀。（圖／品牌提供）
生活中心/綜合報導
2024-06-04 12:09:28
第26屆讀者文摘「Trusted Brand信譽品牌」揭曉，首推【健康綠建材】，主張健康、環保、無毒的台灣家居業領導品牌-歐德集團再獲金獎肯定，締造系統家具品牌唯一連續16年「信譽品牌」獲獎紀錄。集團總經理江衍欣上台致詞時表示：「感謝所有消費者的信任與肯定，歐德集團以滿足消費者需求為第一要務，對綠建材的堅持、推動ESG善盡企業社會責任，Order your life持續為國人提供更健康、美好的居家生活」。
讀者文摘信譽品牌調查迎來第26周年，親臨頒獎會場的行政院前副院長鄭文燦表示：「要把台灣打造一個民主、自由、平等、科技、AI的品牌！獲獎的每一個品牌企業，在處理企業文化，品牌的無形價值提升、顧客關係，是非常成功的！恭喜每一個得獎企業」。由知名市調公司Catalyst Research進行訪查，亞洲地區逾8,000名，台灣取1500名受訪者，在六項評比指標中：信賴度與信用、品質、價值、對消費者需求的了解、創新及社會責任，歐德傢俱皆受廣大消費者的青睞與認可，蟬連16年獲得讀者文摘信譽品牌【系統家具類】肯定。 ▲歐德集團獲第26屆《讀者文摘Trusted Brand》信譽品牌【系統家具類】肯定，歐德集團總經理江衍欣(左)與行政院前副院長鄭文燦(右)開心合影。（圖／品牌提供） 在後疫情時期的市場環境中，品牌經營者對於迅速適應變化和加強與舊客戶的關係給予更高的重視，這種策略不僅提升了舊客戶的忠誠度和貢獻度，同時也奠定了吸引新客戶的基礎，成為企業成長的關鍵。歐德集團除了每年舉辦「百閱計畫」、「手護星願耶誕送禮」、「百林計畫」…等公益活動外，更舉辦寵愛VIP舊客戶活動:路跑、電影包場、或是運用家具餘料所打造的手作課程都受到舊客戶們喜愛；連續三年舉辦的「歐德台灣之音」音樂饗宴，今年選在臺中國家歌劇院，更是備受期待。 ▲歐德傢俱連續16年獲信譽品牌肯定，歐德集團總經理江衍欣(右)從國策顧問廖全平(左)手中接獲獎座。（圖／品牌提供） 秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，注重居家環境品質，致力推廣「健康綠建材」，使用來自德國的系統板材，主張健康、環保、無毒的系統傢俱，更是業界唯一全系列板材獲得內政部「健康綠建材」標章，為消費者量身打造兼具機能與美學的現代傢俱，使每一個家庭都能享有最美好的居家環境。 ▲歐德集團獲第26屆《讀者文摘Trusted Brand》信譽品牌【系統家具類】肯定。（圖／品牌提供）
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