結婚5年想生小孩竟已卵巢早衰！40歲前出現「這些症狀」別輕忽　

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成大醫院婦產部主治醫師林智偉說，女性出生時卵巢中約有100~200萬個卵子，通常每次月經週期只排出1顆成熟卵子，其餘非「天選之卵」則自行凋亡，而女性終身僅自然釋放400~500顆卵子，且卵子庫存會逐年下降，雖然台灣平均停經年齡在45~55歲間，但尚未停經前，卵巢功能仍可能下降到影響生育力。
林智偉指出，當卵巢在40歲前失去正常功能，便是「早發性卵巢功能不全」，俗稱卵巢早衰，其中一部分是找不到原因的原發性卵巢早衰，有些則是先天染色體異常、基因突變、感染、自體免疫疾病、代謝性疾病，或曾接受手術、化學治療、放射線治療及抽菸等造成。
月經週期變化 恐是卵巢衰退表徵
針對卵巢早衰的症狀，林智偉說，除了因生育問題就醫而發現，月經週期變化也可能是卵巢衰退的表徵，同時也可能可能經歷熱潮紅、盜汗、性交疼痛等停經症狀；至於先天性卵巢早衰的患者，甚至可能不曾來過月經，更是骨質疏鬆和心血管疾病的高風險族群。
林智偉表示，卵巢早衰的病人常面對懷孕率、活產率下降，即使接受不孕症治療，但治療難度與漫長的療程，常使患者感到身心俱疲，最終仍仰賴借卵策略。
林智偉提醒，若患有癌症或自體免疫疾病等，可能會進行影響卵子存量的治療，例如化學治療、放射線治療等，如有生育期待，應考慮先向不孕症醫師諮詢；至於卵巢早衰，若無禁忌症，則應考慮荷爾蒙替代療法，減少長期缺乏雌激素引起的健康風險。