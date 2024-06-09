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主婦離婚害重鬱症復發！終身盛行率超過10%　醫：復發風險高3倍

▲一名約55歲家庭主婦，過去曾有產後憂鬱病史，因為離婚緣故，導致重鬱症復發。（示意圖，非當事人／取自ingimage）
▲一名約55歲家庭主婦，過去曾有產後憂鬱病史，因為離婚緣故，導致重鬱症復發。（示意圖，非當事人／取自ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約55歲家庭主婦曾有產後憂鬱病史，最近離婚，導致重鬱症復發，1個月前開始足不出戶，整天愁眉苦臉、有氣無力，連進食和梳洗都需要旁人督促，家人將她送往精神科就醫並住院，經3種抗憂鬱劑治療，並調適心情，8週後順利出院，已能與人自信交談。

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奇美醫院精神醫學部主治醫師謝光煬說，當時診察這名患者，除了原本的藥物之外，還陸續加上第2種、第3種抗憂鬱劑，同時協助她察覺原生家庭與婚姻狀況對她的影響，並嘗試改變，終於經8週治療後，病情完全緩解，臉上有了笑容，且能夠自信與人談話。 

▲限制使用社交媒體時間的這一組，憂鬱症狀顯著下降。（圖／取自 Unsplash ）
▲醫師提醒，重鬱是人類情緒「最低落的谷底」，需要專業的協助。（示意圖／取自 Unsplash ）
謝光煬指出，處在困境中、情緒受苦的人，可能對日常活動失去興趣，或社交退縮、不與他人互動，或無心工作、不專心，甚至曠職，或過量吸菸、飲酒，但最嚴重的狀況是「重鬱發作」，看來無精打采，整天躺床上，精神恍惚，反應變慢，整個人邋遢之外，也不會整理房間，對於吃、喝、睡覺，似乎全都不在意。

重鬱發作注意　恐有輕生念頭

針對重鬱發作，謝光煬說，若類似症狀持續2週以上，甚至長達數月，可能伴隨絕望、輕生的言詞與念頭，親友要多注意， 因為重鬱是人類情緒最低落的谷底，需要專業的協助。 

謝光煬說明，重鬱症終身盛行率超過10%，不只是一時心情低落，而是重大情緒疾病，不容易痊癒，而且可能一再復發；發病期間，病人的內心極其苦悶，有如一場心靈暴風雨，卻往往不被理解，被認為是無病呻吟，甚至遭到污名化，被貼上「懶惰、抗壓性差」等負面標籤。 

對於重鬱發作的治療，謝光煬指出，以症狀完全緩解為目標，因為根據國外研究，若症狀僅部分緩解，恐轉為慢性化，未來復發機率是完全緩解者3倍。

若經過抗憂鬱劑積極治療，約有3分之2的病人能完全緩解，不足的部分，還有心理治療、電痙攣治療、重覆式經顱磁刺激（rTMS）等有效療法，可助部分緩解的患者人達成完全緩解、順利康復，呼籲民眾能積極就醫，以防日後反覆發作。

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