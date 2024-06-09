主婦離婚害重鬱症復發！終身盛行率超過10%　醫：復發風險高3倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝光煬指出，處在困境中、情緒受苦的人，可能對日常活動失去興趣，或社交退縮、不與他人互動，或無心工作、不專心，甚至曠職，或過量吸菸、飲酒，但最嚴重的狀況是「重鬱發作」，看來無精打采，整天躺床上，精神恍惚，反應變慢，整個人邋遢之外，也不會整理房間，對於吃、喝、睡覺，似乎全都不在意。
重鬱發作注意 恐有輕生念頭
針對重鬱發作，謝光煬說，若類似症狀持續2週以上，甚至長達數月，可能伴隨絕望、輕生的言詞與念頭，親友要多注意， 因為重鬱是人類情緒最低落的谷底，需要專業的協助。
謝光煬說明，重鬱症終身盛行率超過10%，不只是一時心情低落，而是重大情緒疾病，不容易痊癒，而且可能一再復發；發病期間，病人的內心極其苦悶，有如一場心靈暴風雨，卻往往不被理解，被認為是無病呻吟，甚至遭到污名化，被貼上「懶惰、抗壓性差」等負面標籤。
對於重鬱發作的治療，謝光煬指出，以症狀完全緩解為目標，因為根據國外研究，若症狀僅部分緩解，恐轉為慢性化，未來復發機率是完全緩解者3倍。
若經過抗憂鬱劑積極治療，約有3分之2的病人能完全緩解，不足的部分，還有心理治療、電痙攣治療、重覆式經顱磁刺激（rTMS）等有效療法，可助部分緩解的患者人達成完全緩解、順利康復，呼籲民眾能積極就醫，以防日後反覆發作。