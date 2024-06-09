久病臥床「長褥瘡」好痛苦！買這床墊CP值最高　醫教9招聰明照護

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此外，潮濕的環境如尿布、床墊或皮膚皺摺處，也容易導致褥瘡生成，而除了這些外在原因，營養不良、過度肥胖、過瘦、肌少症等也可能形成褥瘡。
褥瘡分四級 最嚴重傷及肌肉與骨頭
曹玉婷表示，褥瘡可分為四個等級，第一級皮膚會發紅，第二級會產生水泡與紅腫，已傷及真皮組織，第三級已影響到皮下組織與脂肪，第四級則深入筋膜、肌肉與骨頭。
針對防褥瘡床墊，曹玉婷說，其多為氣墊床，除傳統氣墊外，也有內部具大量小隔間、小氣室的非動力治療床墊，這些氣室可因應壓力變化，改變身體的支撐性與壓力點，達成壓力分散。
另有含動力技術的交替式壓力氣墊床，這是靠馬達幫浦或微電腦的自動控制系統，可產生氣動或水動的交替式壓力，能交替減壓，轉移身體的受壓接觸點，同時具有按摩功能。
照護褥瘡病人 醫分享9重點
對於民眾應該如何選擇，曹玉婷建議，可視自身經濟能力購買，若能自動調節壓力者為佳，但無論哪一種床墊，都要避免過硬，並應選擇透氣材質，以保持乾爽。
除推薦合適的防褥瘡床墊，曹玉婷並提出以下照護褥瘡病人的建議，提供民眾參考：
◾留意氣墊床是否有忘記插電、損壞無法運作的狀況。
◾每2小時替臥床病人翻身，勿長時間維持固定姿勢。
◾降低床頭位置，以防重力向下，導致褥瘡更嚴重。
◾坐輪椅時應每小時變化姿勢，或改至沙發區。
◾避免拖拉病人而摩擦患處，可利用輔具協助移動。
◾避免流汗未清理或不通風的環境，以降低皮膚潮濕度。
◾多喝水、補充蛋白質，可助傷口修護。
◾若已嚴重到第3、4級褥瘡，應立即就診，並學習澈底清潔與消毒。
◾情感支持很重要，好心情可降低壓力賀爾蒙，並用正向態度鼓勵患者。