變頻冷氣「內行不只愛裝日立」！1品牌賣超好：水準不輸三菱重工

久病臥床「長褥瘡」好痛苦！買這床墊CP值最高　醫教9招聰明照護

▲面對長輩久病臥床的問題，若要避免褥瘡，挑對床墊很重要，醫師提醒，床墊一定要避免過硬，而且要選透氣材質。（示意圖／翻攝Pexels）
▲面對長輩久病臥床的問題，若要避免褥瘡，挑對床墊很重要，醫師提醒，床墊一定要避免過硬，而且要選透氣材質。（示意圖／翻攝Pexels）

家庭消費中心／綜合報導

台灣邁向超高齡社會，愈來愈多人面臨長輩久病臥床的問題，對於褥瘡必須嚴陣以待。針對如何挑選醫療用床墊預防、緩解褥瘡的不適，醫師說，床墊一定要避免過硬，而且要選透氣材質，若經濟能力許可，挑選可自動調節壓力的產品更好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於褥瘡的成因，食藥署邀請台灣家庭醫學醫學會醫師曹玉婷說明，她表示，褥瘡主要由壓力造成，又稱「壓瘡」，而壓力可分2種，第1種是直接壓力，作用於臥床病人的坐骨與側躺時的骨突處；第2種是剪力，例如臥床時平行拖拉的力量。

此外，潮濕的環境如尿布、床墊或皮膚皺摺處，也容易導致褥瘡生成，而除了這些外在原因，營養不良、過度肥胖、過瘦、肌少症等也可能形成褥瘡。 

▲（示意圖／Pixabay）
▲長期臥床易有褥瘡，尿布、床墊或皮膚皺摺處，都容易導致褥瘡生成。（示意圖／Pixabay）
褥瘡分四級　最嚴重傷及肌肉與骨頭

曹玉婷表示，褥瘡可分為四個等級，第一級皮膚會發紅，第二級會產生水泡與紅腫，已傷及真皮組織，第三級已影響到皮下組織與脂肪，第四級則深入筋膜、肌肉與骨頭。

針對防褥瘡床墊，曹玉婷說，其多為氣墊床，除傳統氣墊外，也有內部具大量小隔間、小氣室的非動力治療床墊，這些氣室可因應壓力變化，改變身體的支撐性與壓力點，達成壓力分散。

另有含動力技術的交替式壓力氣墊床，這是靠馬達幫浦或微電腦的自動控制系統，可產生氣動或水動的交替式壓力，能交替減壓，轉移身體的受壓接觸點，同時具有按摩功能。 

照護褥瘡病人　醫分享9重點

對於民眾應該如何選擇，曹玉婷建議，可視自身經濟能力購買，若能自動調節壓力者為佳，但無論哪一種床墊，都要避免過硬，並應選擇透氣材質，以保持乾爽。 

除推薦合適的防褥瘡床墊，曹玉婷並提出以下照護褥瘡病人的建議，提供民眾參考： 

◾留意氣墊床是否有忘記插電、損壞無法運作的狀況。

◾每2小時替臥床病人翻身，勿長時間維持固定姿勢。

◾降低床頭位置，以防重力向下，導致褥瘡更嚴重。

◾坐輪椅時應每小時變化姿勢，或改至沙發區。

◾避免拖拉病人而摩擦患處，可利用輔具協助移動。

◾避免流汗未清理或不通風的環境，以降低皮膚潮濕度。

◾多喝水、補充蛋白質，可助傷口修護。

◾若已嚴重到第3、4級褥瘡，應立即就診，並學習澈底清潔與消毒。

◾情感支持很重要，好心情可降低壓力賀爾蒙，並用正向態度鼓勵患者。
 

喝酒20年！壯男「胰管結石＋胰臟炎」　新型內視鏡快速碎石解痛

冬病夏治！三伏貼治過敏性鼻炎　「黃金治療期3天」日期出爐

從小到大都尿床！醫曝「黃金治療期」：未改善恐延續到長大成年

講太多話「聲帶老化」！嗓音沙啞像老人　「4徵兆」需靠手術回春

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載