玩台北文化景點！免費集點抽iPhone15　貢寮海洋音樂祭6/21會前賽

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觀傳局進一步說明，民眾前往15處文化點及觀光亮點掃描QR Code，不只能獲得活動合作店家優惠，集滿3點還可享抽獎資格1次，每人最多5次抽獎機會，獎品包括iPhone15、空拍機、行李箱、相機等41項總市值超過10萬元的豐富好禮。
觀傳局也介紹，本次集點活動15處文化點及觀光亮點涵蓋臺北市12個行政區，包括北投區的中心新村和北投溫泉博物館、士林區的故宮博物院和摩耶精舍（張大千先生紀念館）、內湖區的新福本坑、南港區的胡適紀念館、松山區的錫口碼頭、信義區的台北101和松山文創園區（松山菸廠廠歌石碑）、中山區的大正町藝術祭彩繪故事牆、大同區的臺灣基督長老教會大稻埕教會、中正區的嘉禾新村、萬華區的西本願寺、大安區的殷海光故居以及文山區的政大達賢圖書館，皆是豐富多樣的景點。
此外，觀傳局更與景點周邊店家攜手合作推出活動期間限定專屬優惠，遊客於合作店家出示集點畫面即可兌換，例如多家飯店（松山區「蒲園飯店」、西門町商圈「儷萊商旅」、北投區「途中‧台北國際青年旅舍」）住宿9折、特色紀念品店優惠（北投「溫泉小舖」全商品買一送一、西門與永康商圈「來好」滿額9折、「香草集」指定門市消費贈人氣體驗禮）、美食餐飲優惠（「爵林堅果坊」永康店95折、中山與公館商圈「茗香園冰室」來店贈凍檸檬茶、「草原風蒙古火鍋」用餐享草原風特色配料）等，讓旅客邊玩樂、邊享好康。更多活動詳情可上臺北旅遊網（按此）查詢。
另外，新北市政府觀光旅遊局也宣布，2024新北市河海音樂季之「貢寮國際海洋音樂祭—海洋獨立音樂大賞」30強隆重出爐！今年會前賽將於6月21日（五）至6月23日（日）在淡水漁人舞臺舉辦，最終遴選出10強前進貢寮福隆海水浴場進行決賽。今年「2024新北市河海音樂季」以2000年夏日首創由政府機關主辦的國內搖滾音樂活動—「貢寮國際海洋音樂祭」及2016年起於淡水河出海口的漁人碼頭，全新打造之原創音樂基地淡水漁人舞臺的「淡水漁舞河岸音樂祭」共同結合而成。
新北市政府觀光旅遊局也邀請民眾6月21日至6月23日一同至淡水漁人舞臺參與會前賽盛事，觀賞30強創作者爭奪10強寶座！除了感受音樂的薰陶，也可沿著碼頭木棧道散散步、眺望一覽無遺的淡水河海口美景，或至情人橋欣賞夕陽餘暉，來一場聽覺及視覺的雙重饗宴。
而本次在貢寮舉辦之「海洋獨立音樂大賞」，會前賽自4月起開放報名至5月10日，期間共吸引200多組創作者報名，突破歷年紀錄，評審在眾多優秀的作品中初選出30強進入會前賽，其中脫穎而出的前10強，將得到決賽的門票，前往獨立樂團的夢想舞臺「海洋獨立音樂大賞」，爭奪原創音樂最高殿堂的榮耀—「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元及「海洋之星」獎金5萬元，屆時活動也將邀請國內外獨立樂團熱唱演出。