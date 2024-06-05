《與惡》于卉喬要上大學了！〈謊言世界〉MV和高慧君互撕虛脫
童星于卉喬（喬喬）因戲劇《我們與惡的距離》走紅，今年16歲的她，於日前發布了最新的兩組形象照，展現於不同以往的成熟面貌，第一次拍形象照，她直呼比演戲還難。而目前她準備升高三，也開始著手準備考表演相關的大學，最近在〈謊言世界〉的MV中和高慧君、謝翔雅有激烈爭吵橋段，還需要拿剪刀攻擊別人，讓她直呼，拍完之後疲憊感瞬間炸開。
記者李欣容／台北報導
于卉喬表示自己是在國高中時，越來越確定要走表演這條路。她自己私下會去進修表演，學校的表演藝術課老師也給了很多幫助。于卉喬笑說：「我現在在了解各個藝術大學跟表演科系，還要同步準備學科、術科的考試，且學校的學業也不能放掉，總有種時間完全不夠用的感覺。」
而近期的表演經驗中，最讓她覺得挑戰的，是拍攝葉秉桓的〈謊言世界〉MV，因為這是她首次用非寫實的表演方式，還要跟高慧君、謝翔雅等前輩即興對戲，讓她既緊張又覺得新鮮。于卉喬表示MV中他們要各種推拉爭吵，這是她第一次這樣大力跟別人撕扯對罵、大吼哭鬧，讓她拍完整個人都快虛脫。
于卉喬說：「MV裡沒有台詞，但為了要把情緒真實表現出來，所以我們不斷互相大吼怒罵，要真的很崩潰很用力。而且我還有拿剪刀攻擊別人的橋段，雖然是演的，而且現場有人指導、還不斷排練過，跟對方也都有保持安全距離，但我真的超級緊張，還要注意情緒不能掉。」她還笑說那天拍完吃飯的時候都覺得快睡著了，因為真的很累，但也是個令她難忘的經驗。