解謎RPG《神隱之子》6/18公測　預約送四星「諸羽限定造型」！

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《神隱之子》以東方鬼怪結合都市傳說題材，融合二次元日系畫風，呈現東方暗黑詭秘氛圍，在戰場上放大招連擊時，華麗光影接連綻放帶來視覺上的極致享受！
- 創新的【鬼神武裝】戰鬥系統
每個角色擁有普攻和秘技兩個主動技能，玩家可以在遊戲中透過各種手段獲得不同的「鬼神之力」，自由選擇主動或被動技能進行裝配，對戰前，可以根據角色屬性對應雷、火、水、風四種元素相互制衡增加buff。
- 2D回合制戰鬥找出最強Combo組合
九宮格的回合制戰鬥，巧妙運用不同屬性的「律相制化」技能，對角色進行策略陣形安排，可創造出無數的戰鬥組合。單指點擊釋放全螢幕華麗連擊必殺光影，讓你打怪體驗翻倍！
繪師集結!《神隱之子》二創徵稿活動開啟
官方開啟神隱之子創作者徵稿活動，二創徵稿內容包含繪畫、Cosplay、創意梗圖、遊戲評測、動畫混剪等，只要玩家展現創意投稿二創作品，就有機會贏得面額5,000元的MyCard點卡。二創徵稿活動。
在遊戲中性格內向、外柔內剛的女主「安」，在繪師的二次創作中，搖身一變成為清純與神秘共存，周身圍繞的閃電的大姐姐。跟著繪師Vardan加入二創徵稿活動吧。
事前預約最後倒數! 送四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」
《神隱之子》事前預約進入最後倒數，真正的兇手究竟是誰? 需要身為代理人的你找出真相！立即加入事前預約成為《神隱之子》代理人，即可獲得四星「神覺者-諸羽」限定造型「重返街頭」，再把PS5、Switch等3C豪禮帶回家，最後機會立即預約！
《神隱之子》委託代理人們關注、追蹤官方粉絲團，最新案件解謎、遊戲內容與活動消息將陸續公開，更有機會優先獲得遊戲獎勵！
《神隱之子》事前預約活動頁：https://fadeaway.icantw.com/event/OBWarmup
《神隱之子》Google商店預約：https://ican.tw/auHNV
《神隱之子》IOS商店預約： https://ican.tw/bxzMV
《神隱之子》官方FB專頁：https://www.facebook.com/FadeAwaySyzz