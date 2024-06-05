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特企／讓家的美好延續　合適傢居的創新理念與堅持

▲合適體系的核心目標是為每一個人創造出最適合的「家」。（圖／品牌提供）
▲合適體系的核心目標是為每一個人創造出最適合的「家」。（圖／品牌提供）

本報訊

合適是一家一體化整合的公司，其LOGO設計富有深意。LOGO中的「合」字，上方的「人」代表著合適建築負責建築體本身；中間的「一」代表著合適空間美學，屬於室內裝潢部分；最下面的「口」則是合適傢居，象徵屋簷及裝潢下擺設的家具。合適體系的核心目標是為每一個人創造出最適合的「家」。每個人心中的「家」各有不同，無論是傳統大家庭、現代小家庭，還是一個人的小天地，合適深信心安之處即是家，並渴望將家的美好傳遞給每一個人。

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合適傢居重視其家具品質，希望產品能經的起時間的考驗，因此從尋訪工廠、堅持木架底座及獨立筒泡棉的品質，到家具整體的體感及最終成品的修形，無不一絲不苟。例如，一座沙發從底座部分開始，S型彈簧和彈力帶的拉法到成品的坐起來的軟硬度及外型，需要與工廠反覆討論確認，方能呈現出理想成果。此外，合適傢居還會教導消費者正確使用及維護家具的方法，保護家具的使用年限。

合適傢居的招牌商品LANA沙發，以其獨特的設計和細緻材質而聞名。這款沙發選用了向日葵黃的比利時進口布料，搭配優雅的弧形曲線，無論是觸感還是視覺效果都令人驚艷。Y字型圓潤的椅腳細節也呼應了沙發本身的曲線感。

在LANA沙發宣傳照拍攝的當天，團隊原本計劃在攝影棚內拍攝，但下午明媚的陽光讓他們靈機一動，將沙發移至戶外。在陽光和綠草的映襯下，LANA沙發顯得格外動人，而這股難以忽視的正能量正符合合適傢居想要傳遞的感覺。

在合適傢居開幕初期，有一位先生時常在櫥窗外徘徊，卻始終沒有踏進店裡。直到他的家完工後，始入店內，並以現場優惠價格直接購買了一張苔蘚綠的CAMILA沙發。這個小插曲對合適傢居來說是一種莫大的鼓勵與選品上的認同，也讓團隊更有動力去做更多不一樣的嘗試。令人驚喜的是，這位顧客的家最終獲得了德國IF設計大獎的殊榮，也讓提供家具的合適傢居感到與有榮焉。

面對來自大陸端產品的競爭，合適傢居仍對台灣工廠抱持著信念，主要銷售的商品仍以台灣製作為主。為了應對銷售壓力，合適傢居近年來積極在台灣各地尋找合作對象，期望在維護品質的前提下，為消費者帶來更多產品選項及相較好負擔的價格。

在客戶端部分，合適傢居看好林口這塊區域，不斷增加的新建案與節節攀升的房價顯示出該地區的潛力。合適傢居在林口結識了許多窩心的顧客，像朋友一樣提供建設性的意見，也樂觀品牌的成長。未來，合適傢居希望能在林口和相關產業的業主攜手，建立一個在地的生活圈及產業鏈，提供林口人最優質的產品及服務，進而逐步拓展到全台灣，甚至世界。

未來，合適傢居也積極尋找能夠並肩合作的產品設計師，打造獨創商品。並參與更多國際設計賽事，以增加品牌的國際能見度，進而提升品牌形象與知名度。

合適傢居的未來藍圖不僅限於台灣市場，而是放眼全球。通過不斷創新和品質提升，合適傢居致力於成為全球消費者心目中的首選品牌，將台灣的家具美學與品質帶向全世界。

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