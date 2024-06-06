「饗AJoy」Buffet上新菜！侍肉師現切伊比利火腿　午餐多吃1小時

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次也全面於午、晚餐推出18道新菜色，此次升級，並請來「侍酒師」精心選酒，另加費用就可品嚐。最令人激賞的是有高級餐廳才配備的「侍肉師」，饗 A Joy 提到，在西班牙伊比利火腿已經是人們生活中不可或缺的一部份，侍肉師的每一刀角度、每一劃力道，都影響著火腿美味程度，因此特別邀請西班牙ALJOMAR家族御用冠軍侍肉師Jose Luis Lopez 來台授課，以專業刀具與手法精準掌握每個部位的風味特性，讓刨切成0.1-0.2cm的薄片，仍能強烈感受到飽滿脂香，將火腿與台灣在地水果的香甜搭配食用最是對味。
新菜也以台灣為元素，呈現古早台味展現新意，像是原住民元素的「煙燻黑豬肉凍小米粥」，以法式肉凍手法，將黑豬肉搭配馬告胡椒粉及小米酒一起熬製成肉凍，下方再舖上細火慢煮的小米粥，出餐前以胡桃木煙燻增加風味，適合作為開胃的第一道菜。「鹹豆漿蝦泥凍」則是翻玩鹹豆漿，將豆漿凍加上蝦米及菜脯、蔥油等製成，並特別選用龜山島現撈的葡萄蝦，以及20年老菜脯打成泥製成塔塔醬，最後加上炸成金黃酥脆的溪蝦替代鹹豆漿裡的油條，增添食用的層次感。
饗 A Joy 主廚更運用分子料理手法，以冷盤的方式重新演繹國宴名菜「開水白菜」，除了白菜選擇娃娃菜之外，並將老母雞加入干貝柱及伊比利火腿熬煮八小時的高湯做成冷凍，再加上干貝絲，風味更適合夏天品嚐。
此外，現在是飛魚當令季節，餐檯上也有特選蘭嶼現流飛魚，產地直送切成刺身，搭配飛魚卵一起享用，肉質細緻又脆口。
另外，專做Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen則推出「主餐1+1」優惠，即日起至6月26日止，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。讓饕客大啖美食又省荷包。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！