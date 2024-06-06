和美罕見3.7地震！彰化斷層百年未動　未來恐有「7.6以上地震」

「饗AJoy」Buffet上新菜！侍肉師現切伊比利火腿　午餐多吃1小時

▲「饗A Joy」創史上最貴Buffet，有生蠔、龍蝦、雪蟹等高檔海鮮，現又推出18道新菜色，包含有侍肉師現切伊比利火腿等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「饗A Joy」創史上最貴Buffet，有生蠔、龍蝦、雪蟹等高檔海鮮，現又推出18道新菜色，包含有侍肉師現切伊比利火腿等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

去年7月於台北101的86樓開幕的「饗A Joy」，為饗賓餐旅集團旗下最貴自助餐廳品牌，晚餐時段每人價位高達4268元（3880元+10%），最低平日為午餐3280元+10%。近日營業時段略調整，午餐增加一小時用餐，全面也推出18道新菜色，像是結合特殊手法製出的「晶凍開水白菜」、「鱔魚『義』麵佐百年醋晶球」，更有認證過的「侍肉師」表演伊比利火腿現切。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「饗A Joy」 自上個月起平日的餐期調整為「午餐」及「晚餐」兩時段，意即原本平日午餐時段有分兩場，現在縮減成僅有一場，且還能從11:30一直悠閒地吃到15:00，等於多賺到1小時。

▲「饗A Joy」 得午餐時段現在縮減成僅有一場，但變成能從11:30一直悠閒地吃到15:00，等於午餐時段能多賺到1小時。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「饗A Joy」 的午餐時段現在縮減成僅有一場，但變成能從11:30一直悠閒地吃到15:00，等於午餐時段能多賺到1小時。（圖／記者葉盛耀攝）
此次也全面於午、晚餐推出18道新菜色，此次升級，並請來「侍酒師」精心選酒，另加費用就可品嚐。最令人激賞的是有高級餐廳才配備的「侍肉師」，饗 A Joy 提到，在西班牙伊比利火腿已經是人們生活中不可或缺的一部份，侍肉師的每一刀角度、每一劃力道，都影響著火腿美味程度，因此特別邀請西班牙ALJOMAR家族御用冠軍侍肉師Jose Luis Lopez 來台授課，以專業刀具與手法精準掌握每個部位的風味特性，讓刨切成0.1-0.2cm的薄片，仍能強烈感受到飽滿脂香，將火腿與台灣在地水果的香甜搭配食用最是對味。

▲饗 A Joy 此次有專業侍肉師，以專業刀具與手法精準掌握每個部位的風味特性，讓刨切成0.1-0.2cm的薄片，呈現最佳風味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗 A Joy 此次有專業侍肉師，以專業刀具與手法精準掌握每個部位的風味特性，讓刨切成0.1-0.2cm的薄片，呈現最佳風味。（圖／記者葉盛耀攝）
新菜也以台灣為元素，呈現古早台味展現新意，像是原住民元素的「煙燻黑豬肉凍小米粥」，以法式肉凍手法，將黑豬肉搭配馬告胡椒粉及小米酒一起熬製成肉凍，下方再舖上細火慢煮的小米粥，出餐前以胡桃木煙燻增加風味，適合作為開胃的第一道菜。「鹹豆漿蝦泥凍」則是翻玩鹹豆漿，將豆漿凍加上蝦米及菜脯、蔥油等製成，並特別選用龜山島現撈的葡萄蝦，以及20年老菜脯打成泥製成塔塔醬，最後加上炸成金黃酥脆的溪蝦替代鹹豆漿裡的油條，增添食用的層次感。

▲「煙燻黑豬肉凍小米粥」以法式肉凍手法製作，上桌前還需經過煙燻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「煙燻黑豬肉凍小米粥」以法式肉凍手法製作，上桌前還需經過煙燻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鹹豆漿蝦泥凍」則是翻玩鹹豆漿，將豆漿做成豆漿凍加上蝦米、菜脯、蔥油等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「鹹豆漿蝦泥凍」則是翻玩鹹豆漿，將豆漿做成豆漿凍加上蝦米、菜脯、蔥油等。（圖／記者葉盛耀攝）
饗 A Joy 主廚更運用分子料理手法，以冷盤的方式重新演繹國宴名菜「開水白菜」，除了白菜選擇娃娃菜之外，並將老母雞加入干貝柱及伊比利火腿熬煮八小時的高湯做成冷凍，再加上干貝絲，風味更適合夏天品嚐。

此外，現在是飛魚當令季節，餐檯上也有特選蘭嶼現流飛魚，產地直送切成刺身，搭配飛魚卵一起享用，肉質細緻又脆口。

▲「開水白菜」是將老母雞加入干貝柱及伊比利火腿等熬煮八小時的高湯，做成冷凍。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「開水白菜」是將老母雞加入干貝柱及伊比利火腿等熬煮八小時的高湯，做成冷凍。（圖／記者葉盛耀攝）

▲新菜色中也包含特選蘭嶼現流飛魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲新菜色中也包含特選蘭嶼現流飛魚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲六甲冬瓜佐馬背起司吃得到夏天最當季的冬瓜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲六甲冬瓜佐馬背起司吃得到夏天最當季的冬瓜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鱔魚”義“麵佐百年醋晶球是特別改以義大利麵來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鱔魚”義“麵佐百年醋晶球是特別改以義大利麵來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，專做Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen則推出「主餐1+1」優惠，即日起至6月26日止，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一同行貴賓僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。主餐價格自1,580元至2,880元不等，以主餐「日本F1和牛紐約客牛排6盎司」為例，每份2,880元+10%，另一同行僅需點用自助美饌1280元+10%，即可免費享用和牛紐約客牛排乙份，最高可省1,600元。讓饕客大啖美食又省荷包。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。（圖／台北萬豪提供）
▲台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至6月26日止，推出「主餐1+1」優惠，於週一至週三午間餐期，雙人同行凡一人點選任一主餐，另一位僅需點用自助美饌，即免費贈送同等價值主餐乙份。（圖／台北萬豪提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

台灣首航！雄獅旅遊獨家「挪威郵輪奮進號」　24hr美食吃到飽超狂

KID野人火鍋倒第2家！改「吃到飽」也沒救　林口店突宣布6/11關門

高雄福華飯店buffet拚了！「這3天」450元吃到飽　同行7歲童免費

馬辣集團6月超殺優惠！證件「168」中2碼　九孔鮑魚、巨蛤吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生