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Doncic才是皇馬真金童！姆巴佩要轉會自爆早已知道　現在換他拚冠

▲NBA達拉斯獨行俠球星Luka Doncic透露早知姆巴佩（Kylian Mbappe）將加盟皇馬，相信皇馬將繼續稱霸歐冠。（圖／翻攝自SportsKeedaX）
▲NBA達拉斯獨行俠球星Luka Doncic透露早知姆巴佩（Kylian Mbappe）將加盟皇馬，相信皇馬將繼續稱霸歐冠。（圖／翻攝自SportsKeedaX）

記者路皓惟/綜合報導

達拉斯獨行俠隊球星Luka Doncic不愧是皇馬真金童！他透露自己早知道法國足球巨星Kylian Mbappe（姆巴佩）即將加盟西甲豪門皇家馬德里的消息。據傳，皇家馬德里在2年前就試圖網羅Mbappe，現在終於如願以償。Doncic表示，雖然他還沒和Mbappe談過此事，但很開心看到他加盟皇馬。

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早知Mbappe加盟皇馬　Doncic超級興奮

今年6月除了NBA總冠軍賽之外，體壇最火熱的話題就是Mbappe正式穿上皇馬戰袍。談到Mbappe從法甲巴黎聖日耳曼轉戰皇馬的消息時，Doncic笑著說：「我早就知道了！不過，我還沒有和他說過話，自從他簽約後都還沒聊過。」

回顧過去，當Mbappe在2022年選擇留在巴黎聖日耳曼，而非加盟皇家馬德里時，這一決定讓許多人感到驚訝，如今轉戰皇馬的心願終於達成，Mbappe將帶領這支在足壇締造多項輝煌紀錄的球隊繼續在西甲、歐冠稱霸。

Doncic在皇馬開啟他的籃球生涯，對這支俱樂部有深厚的感情。因此，對於Mbappe的加盟，他自然感到十分開心。而Doncic也因皇馬奪得隊史第15座歐冠冠軍而心情愉悅，他無時無刻都對皇馬稱霸充滿信心。

「是的，我看了比賽，一場非常精彩的決賽，皇家馬德里贏了，我非常高興，有Mbappe也好，沒有Mbappe也好，我們都可以贏得很多歐冠冠軍。」Doncic自信地說道。

獨行俠拚隊史第2冠　Doncic盼G2扳回一城

在2023-24賽季歐冠落幕後，現在輪到Doncic要帶領獨行俠力拚NBA隊史第二座冠軍，雖然獨行俠在第一戰以89：107不敵塞爾提克，歷史數據顯示主場隊搶下G1高達近80%機率奪冠，但Doncic相信自己能領軍在G2扳回一城，帶著勝利回到自家達拉斯。

▲NBA總冠軍賽獨行俠以0：1落後「綠衫軍」塞爾提克，Doncic希望在G2扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA總冠軍賽獨行俠以0：1落後「綠衫軍」塞爾提克，Doncic希望在G2扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）

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