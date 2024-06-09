Doncic才是皇馬真金童！姆巴佩要轉會自爆早已知道　現在換他拚冠

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今年6月除了NBA總冠軍賽之外，體壇最火熱的話題就是Mbappe正式穿上皇馬戰袍。談到Mbappe從法甲巴黎聖日耳曼轉戰皇馬的消息時，Doncic笑著說：「我早就知道了！不過，我還沒有和他說過話，自從他簽約後都還沒聊過。」
回顧過去，當Mbappe在2022年選擇留在巴黎聖日耳曼，而非加盟皇家馬德里時，這一決定讓許多人感到驚訝，如今轉戰皇馬的心願終於達成，Mbappe將帶領這支在足壇締造多項輝煌紀錄的球隊繼續在西甲、歐冠稱霸。
Doncic在皇馬開啟他的籃球生涯，對這支俱樂部有深厚的感情。因此，對於Mbappe的加盟，他自然感到十分開心。而Doncic也因皇馬奪得隊史第15座歐冠冠軍而心情愉悅，他無時無刻都對皇馬稱霸充滿信心。
「是的，我看了比賽，一場非常精彩的決賽，皇家馬德里贏了，我非常高興，有Mbappe也好，沒有Mbappe也好，我們都可以贏得很多歐冠冠軍。」Doncic自信地說道。
獨行俠拚隊史第2冠 Doncic盼G2扳回一城
在2023-24賽季歐冠落幕後，現在輪到Doncic要帶領獨行俠力拚NBA隊史第二座冠軍，雖然獨行俠在第一戰以89：107不敵塞爾提克，歷史數據顯示主場隊搶下G1高達近80%機率奪冠，但Doncic相信自己能領軍在G2扳回一城，帶著勝利回到自家達拉斯。