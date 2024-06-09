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外國人看不懂東方美食！名醫曝「命名藏規律」　台人驚：沒發現過

▲陳志金醫師發現，在英文中「成團食物」，大多都會以Dumpling 當作主軸命名，例如端午節應景的粽子 Sticky Rice Dumpling，就是一個案例。（圖／記者葉盛耀攝）
▲陳志金醫師發現，在英文中「成團食物」，大多都會以Dumpling 當作主軸命名，例如端午節應景的粽子 Sticky Rice Dumpling，就是一個案例。（圖／記者葉盛耀攝）

記者潘毅／綜合報導

每個地方都有屬於自己的美食，傳到國外都必須要翻譯成當地國家的名稱，成為外來語，在中文就有漢堡、披薩、壽司等例子。不過近期ICU醫師陳志金就意外發現了外國人看不懂東方食物藏有「命名規律」，話題立刻掀起熱議。

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陳志金醫師昨（8）日在臉書上發文分享「外國人看不懂食物命名」系列，首先是「看不懂」的水果都喜歡叫Apple，例如鳳梨 Pine Apple、蓮霧 Wax Apple 、釋迦 Sugar Apple等等。

▲有網友透露，自己今年只領到一顆公司送的月餅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲糕餅類則會以Cake來命名，例如月餅 Moon cake、太陽餅 Sun Cake。（圖／記者葉盛耀攝）
至於「成團狀食物」部分，則大多都會以Dumpling 當作主軸命名，包含湯包 Soup Dumpling、餃子 Dumpling、餛飩 Dumpling、湯圓 Dumpling、粽子 Sticky Rice Dumpling。

糕餅類則會以Cake來命名，包含豬血糕Pig’s Blood Cake、鳳梨酥 Pineapple cake、月餅 Moon cake、太陽餅 Sun Cake、紅豆餅Red bean cake等等。

▲將高雄大樹金鑽鳳梨、美濃小番茄，永安白蝦等高雄在地農特產，推出深受饕客喜愛的美食「金旺鳳梨蝦球盅」。（圖／高市府農業局提供）
▲陳志金醫師昨（8）日在臉書上發文分享「外國人看不懂食物命名」系列，首先是「看不懂」的水果都喜歡叫Apple，，例如鳳梨 Pine Apple。（圖／高市府農業局提供）
此外，東方文化的各種宗教場所，在英文中也都一律叫做Temple，搞不清楚關係的親戚長輩，男的一律叫uncle，女的一律叫aunty，表堂兄弟姊妹，一律都叫 cousin。

話題曝光後，立刻引發不少網友驚呼「突然覺得自己英文能力突飛猛進」、「我覺得這樣簡單易記，很棒」、「以前沒發現過欸，分析的非常到家」、「突然學會了好多英文單字」、「沒錯，剛從匈牙利及捷克回來，他們用蒸的麵包也叫dumpling」、「難怪英文是最方便易學的文種」。


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