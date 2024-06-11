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二木咖啡·夜間部
既然說是夜間部，難道還有日間部嗎？沒錯！這間二木咖啡是老闆的第二間店，營業時間從下午一點到半夜十二點，和一店不同，鎖定喜歡在夜晚出沒的民眾。提供夜晚想來一杯咖啡的人，有個棲息之處，同時也是寵物友善餐廳，歡迎有毛小孩的朋友帶著寶貝去喝咖啡。
二木咖啡·夜間部環境
承襲著老房子的風味，以日式昭和風來設計店內的陳列與擺設，磨石子地板帶人瞬間走進時光隧道，同時也搜集許多古董、二手傢俱讓人更身歷其境。特別喜歡在每張桌子上的檯燈，都是不同花色款式，不說話也能道出當時年代的喜好與氛圍。
店內的座位數量算多，有一樓、小閣樓及二樓空間，一樓挑高的設計讓空間感覺更寬敞。前往二樓的樓梯間有個樓中樓的小閣樓，是榻榻米的空間相對也較有隱蔽性，到了二樓座位選擇也更多。店裡的客群多樣，有學生在讀書、也有朋友邊閒聊邊享用甜點，而每個座位旁都有插座。若是沒有客滿老闆也不會限時，推薦給高雄想辦公或讀書的朋友。
二木咖啡·夜間部 菜單餐點
二木咖啡·夜間部餐點的品項，有許多特色咖啡，最常見的西西里之外，還有像是荔枝、芒果等加入水果風味的咖啡。適合給喜歡清爽類型、不希望咖啡味太重的朋友，若是不喝咖啡也有提供無咖啡因的飲品，因此不喝咖啡的朋友也不用擔心！
二木咖啡的布丁口感相較知名統Ｘ布丁略為扎實，介在豆腐和豆花間的軟硬度，吃起來有淡淡的焦糖香氣，不會太甜。另一項人氣甜點則是奶酥厚片，自製奶酥香氣十足，配上店內的手沖咖啡，選擇喜歡的味道，真的是超幸福的宵夜選擇！
結帳區有一台超復古的收銀台，雖然已不可使用，但可見老闆的用心，到處找尋當時年代的用品。還有電風扇也看得出年代感，大量的木質裝潢配上微黃燈光，無處感受不到復古的懷舊氛圍啊！時間也讓上班族下班後有個可以休憩的角落，真的很推薦！
這隻是附近的流浪貓-咪咪，因為店內員工會餵食所以常會過來休息，聽說有騎機車的客人偶有人的坐墊會被寵幸，有機會來再找她玩吧！
高雄咖啡廳《二木咖啡·夜間部》延伸閱讀：
店家地址：高雄市新興區民主橫路29號
連絡電話：07-285-2518
營業時間：13：00-00：00
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原文出處 : ReadyGo 高雄咖啡廳｜只要銅板價！夜貓子不怕無聊，高雄深夜咖啡廳 二木咖啡·夜間部
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