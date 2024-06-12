特企／3M DS03 DIY淨水器獲NSF 401認證業界領先

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擔心家中管線老舊、生活中化學物質殘留影響水質及健康？ DS03 極淨便捷淨水器除了通過 NSF 42 和 53 等測試認證，可高效過濾餘濾、異味、沈積物、重金屬鉛等 18 種常見污染物，更有 NSF 401 新興污染物認證，能徹底去除 6種干擾人體內分泌的新興污染物，單一濾芯可過濾近 3000公升的水量。全新環保包裝內部將不再使用塑膠泡殼，每年可節省一千公斤浪費，相當於省下 18 萬張 A4 紙，3M 以實際行動支持環保。
好水質為料理健康加分 在家吃、一起煮都好用
隨著越來越多租屋小家庭重視健康，選擇在家烹飪，或是喜歡週末與三五好友共煮聚會，網友口碑推薦的 3M DS03 淨水器，更是家中必備的實用家電！這款淨水器免插電、免開牆鑽孔、不排廢水、且體積小巧，不佔流理台空間，即使一個人住也能簡單安裝及拆卸，每個月不再需要費力扛水或花錢買瓶裝水，一台優質淨水器即可同時做到省錢、省水、減塑又節能，讓好水為歡樂的料理時光和健康加分！
全年一檔！好市多獨家優惠 立即體驗環保新生活
為回饋消費者，3M推出【好市多獨家優惠】，3M DS03 極淨便捷淨水器DIY組合，獨家優惠現省 930 元，優惠期間為 6 月 10 日～ 6 月 23 日，全年僅此一檔！這款淨水器不僅符合永續發展目標，還能輕鬆DIY安裝，實踐健康飲水與環保生活，現在就去 COSTCO 搶購吧！