特企／品味無限　肴合帶您領略日本酒的多樣魅力

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肴合的「日本酒推坑用四大類 SET 薰爽醇熟 品飲挑戰」是一款深受顧客喜愛的產品。為了讓消費者能夠理解不同類型的日本酒，特別設計了這款品飲挑戰。客人可以盲飲四杯不同風味的日本酒，並猜測其類型，全部猜對即可再免費品嚐一杯。這樣的設計不僅增加了互動性，還幫助客人更好地了解日本酒的多樣風味。而且每月最後一周還有Happy Hour活動，讓顧客不限時暢飲各種日本酒。這一活動目的是在於讓顧客在購買前充分了解每款酒的風味，而不限時暢飲的設計則是為了讓客人能夠細細品味每一款酒，而不是匆忙飲用大量酒精。
主理人是通過「酒匠」和「國際酒匠」雙資格的專家，有「日本酒學講師」及「和酒を極め者」資格。每個月也會特別進行員工教育訓練以及舉辦免費的推廣講座，確保所有員工以及對日本酒類有興趣的大眾都具備最新的日本酒類知識，除了要求能夠為顧客提供最專業的服務，也希望為日本酒類在台灣的推廣盡一份心力。一位日本觀光客特意來到店裡開了一瓶酒，並告訴他們，這瓶酒在日本很難買到，甚至在日本也喝不到，沒想到在台灣的肴合竟然能夠品嚐到，這讓這位客人非常驚喜和滿足。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！