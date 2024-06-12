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特企／連刷牙都超夢幻！「Darlie好來 X庫洛魔法使」聯名牙膏登場

▲DARLIE 好來全亮白極緻酵素清新薄荷牙膏80g -庫洛魔法使《共兩款－夢幻回憶款／心動閃耀款》。（圖／品牌提供）
▲DARLIE 好來全亮白極緻酵素清新薄荷牙膏80g -庫洛魔法使《共兩款－夢幻回憶款／心動閃耀款》。（圖／品牌提供）

本報訊

《Darlie好來》驚喜推出和經典動畫庫洛魔法使的聯名牙膏！將NO.1熱銷亮白牙膏^換了人氣角色「木之本櫻」及「可魯」的超夢幻包裝！除了可愛度爆表、超吸睛的夢幻包裝外，現在購買聯名組合，還有機會抽中庫洛魔法使主題行李綁帶及日本來回雙人機票！更重要的是這次的聯名牙膏只送不賣！於2024年6月在台登場，一亮相立即擄獲千萬少女心！

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Darlie好來 X庫洛魔法使兩款夢幻造型

小孩子才做選擇！Darlie好來與《庫洛魔法使》攜手合作，推出限量版造型牙膏，為《庫洛魔法使》25周年紀念獻上驚喜大禮。好來一口氣帶來兩款夢幻造型：《夢幻回憶款》和《心動閃耀款》。以最新篇章《庫洛魔法使：透明牌篇》為聯名素材，外盒包裝巧妙呈現小櫻的兩款經典服裝，精緻的燙銀效果更是細節滿滿，兩款造型美到讓粉絲紛紛留言必須珍藏！

兩款造型牙膏除了包裝可愛，內容物更選定好來最熱銷的亮白系列－全亮白極緻酵素清新薄荷牙膏，從早晨開始就開啟夢幻的濾鏡，連刷牙都超少女心，如同小櫻施展魔法，咒語一落下，牙漬輕鬆被去除，綻放純白笑容！

天然酵素配方7天亮白 幫助去除頑固牙漬

以突破性天然雙酵素配方結合細緻亮白微粒打造的「DARLIE 好來全亮白極緻酵素牙膏-庫洛魔法使造型聯名款」，能高效率溶解頑固牙漬，７天顯著煥白提亮*，其中所含有的葡聚醣酶酵素配方能夠破壞牙菌斑的網狀結構，溫和幫助清除附著在牙齒上的色素。刷完牙後從鏡中就能感受到牙齒更拋光亮白，同時口中也散發淡雅的清新薄荷香氣，如同小櫻開朗活潑的氣息，讓你開啟一天的好心情，迎接美好的一天！

各大通路超值促銷組限量販售中

登錄發票立即抽日本機票雙人遊 加碼抽小櫻限量周邊

《2+1全亮白超值促銷組》

即日起全聯、家樂福、大潤發、愛買、康是美等指定通路，限量販售全亮白2+1超值促銷組，內含全亮白牙膏140g兩入(共有三款口味選擇) ，隨包即附贈全亮白極緻酵素清新薄荷-庫洛魔法使80g造型牙膏乙條，不僅加量不加價，聯名牙膏更是只送不賣！

《超值滿額贈》

即日起於全台屈臣氏網路商店凡購買好來全亮白系列滿$179、或全台寶雅門市購買好來全系列商品滿$299，即可獲得滿額贈-全亮白極緻酵素－清新薄荷牙膏－庫洛魔法使80g造型牙膏乙條，讓您自由挑選好來熱銷商品，收穫滿滿帶回家！

《登錄發票抽豪禮》

好來帶你遊日本！即日起於７月３１日止購買上述指定商品並於好來官方LINE帳號登錄發票，還有機會抽中新台幣價值三萬日本雙人來回機票(全台共計1名)及庫洛魔法使官方正版限量周邊－庫洛魔法使主題行李綁帶兩入(全台共計20名)，現在就趕快行動，購買指定聯名牙膏組合，讓你不僅擁有夢幻聯名款，更有機會實現日本夢幻之旅！

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