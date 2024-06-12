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特企／UP Sports攜手教練李翰暄　開啟「前進百傑 BREAK100」計劃

▲馬拉松百傑跑者雷理莎 （攝影／尤麗天）
▲馬拉松百傑跑者雷理莎 （攝影／尤麗天）

本報訊

運動營養補給品牌 UP Sports 攜手知名教練李翰暄，正式啟動「前進百傑 BREAK100」招募計劃。 此計畫旨在為熱愛跑步的女性，提供專業指導和支持，幫助她們突破自我，成為台灣最快的 100 名女跑者。

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UP Sports 致力於為運動愛好者提供優質的運動營養補給產品，助力他們在運動中展現最佳狀態。此次「前進百傑 BREAK100」招募計劃的推出，不僅延續了 UP Sports 對運動人群的支持，更展現品牌對女性力量，以及頂尖運動員的鼓舞與肯定。

▲馬拉松百傑跑者雷理莎 （攝影／尤麗天）
▲馬拉松百傑跑者雷理莎 （攝影／尤麗天）
馬拉松百傑跑者雷理莎 擔任招募影片女主角

為了鼓勵更多女性加入計劃，UP Sports 特別邀請台灣馬拉松歷代百傑雷理莎擔任招募影片女主角。雷理莎希望通過自己多年跑步經歷，以及不斷朝著奧運目標前進，鼓勵更多女性加入「前進百傑 BREAK100」計劃。她相信，只要堅持不懈的努力，每個人都能夠突破自我，實現自己的跑步目標。

▲跑步教練李翰暄
▲跑步教練李翰暄（攝影／尤麗天）
攜手知名教練李翰暄，助力女跑者築夢

UP Sports 非常榮幸邀請到知名跑步教練李翰暄加入「前進百傑 Break100」計劃，李翰暄擁有豐富教學經驗，他將為入選者提供專業的訓練指導和建議，制定科學化訓練計劃，助力她們突破自我，實現成為台灣最快的 100 名女跑者的夢想。

「前進百傑 BREAK100」計劃攜手女跑者，共創運動佳績

此次計畫旨在幫助女跑者突破跑步瓶頸，實現更出色的跑步成績。入選者將獲得 UP Sports 提供的專業訓練指導、運動營養補給和裝備支持，攜手女跑者們共同「前進百傑」。

百傑跑者擔任課堂陪跑嘉賓，分享經驗與技巧

「前進百傑 BREAK100」課堂中，將邀請百傑女跑者擔任陪跑嘉賓，雷理莎(全馬歷代4傑)、陳逸寧(全馬歷代13傑)、蘇鳳婷(全馬歷代16傑)、陳淑娟(全馬歷代67傑)、林冠汝(全馬歷代80傑)與入選女跑者一起進行跑步訓練。客座百傑跑者將分享她們多年的跑步經驗和技巧，幫助她們提高跑步水平，突破跑步瓶頸。

招募條件與報名方式

有興趣參與 UP Sports 「前進百傑 BREAK100」計劃，可至 UP Sports 官方網站 進行報名。報名截止日期為 2024/07/01。


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