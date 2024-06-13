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快亮身分證！北市這6區吃粵菜85折　299元「啤酒、紅白酒無限喝」

▲台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，集結歷屆主廚推薦菜中人氣最旺的四道，包含「慢火爐烤脆皮手撕雞」等。並同步推出「夏日乾杯」無限暢飲活動，加購啤酒或紅白酒無限暢飲，限時120分鐘、售價299元起。（圖／台北六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，集結歷屆主廚推薦菜中人氣最旺的四道，包含「慢火爐烤脆皮手撕雞」等。並同步推出「夏日乾杯」無限暢飲活動，加購啤酒或紅白酒無限暢飲，限時120分鐘、售價299元起。（圖／台北六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理，以囊括各式經典粵式美饌並於每季輪番推出精緻中式料理，廣受消費者推崇，本次粵亮餐廳集結歷屆主廚推薦菜中，饕客回饋最踴躍、點餐率最高的菜餚，讓賓客再次回味一番，包含慢火爐烤脆皮手撕雞、九環醬牛肉、熊貓麻婆辣豆腐等，限時供應至8月31日止。並同步推出「夏日乾杯」無限暢飲活動，加購啤酒或紅白酒無限暢飲，限時120分鐘、售價299元起。

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台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理於即日起推出主廚推薦特別菜單，從去年歷屆主廚推薦菜中精選出四道備受消費者推崇的菜餚，包含與金車柏克金聯手推出的「Gold啤味」菜單內點菜率最高的「慢火爐烤脆皮手撕雞」，選用嘉義桂丁雞，搭配啤酒及數十種香料醃兩天，再放入港式太空爐中心溫度75度慢火烤50分鐘，出餐時再以蘋果木香氣煙燻增添風味，並搭配經典胡椒鹽與蒜頭啤酒雞油汁，肉嫩又多汁。

此外第二道及第三道菜均為「六福皇宮經典復刻」菜單中的季節美饌，頤園餐廳的「九環醬牛肉」，相傳是慈禧太后最愛的醬汁，以珍珠粉、干貝、鮑魚、金華火腿、魷魚等多種頂級食材，經過3個小時火精煉，過程極為繁複，本次嚴選與細緻柔軟的牛肉大火爆炒，鹹香醬料的海味緊緊交織，香辣帶勁。另一道則是老北京傳統菜餚「合菜戴帽」又稱為金銀滿堂，將滿滿新鮮的鮮菜絲以大火快炒，盛盤後蓋上香氣十足的金黃烘蛋。

▲老北京傳統菜餚「合菜戴帽」是將滿滿新鮮的鮮菜絲以大火快炒，再加上金黃烘蛋。（圖／六福萬怡提供）
▲老北京傳統菜餚「合菜戴帽」是將滿滿新鮮的鮮菜絲以大火快炒，再加上金黃烘蛋。（圖／六福萬怡提供）
而第四道菜「熊貓麻婆辣豆腐」為「翻玩川味」菜單，以知名卡通劇情中的奇幻麻婆豆腐為原型設計，使用黑豆漿加上墨魚汁、竹炭粉做出黑色豆腐，交錯白豆腐勾勒熊貓顏色，再搭配20種以上香料製成的獨家麻辣醬，淋上香辣油及麻香藤椒油，口味麻辣、汁濃味足。

▲「熊貓麻婆辣豆腐」以自製黑色豆腐，交錯白豆腐勾勒熊貓顏色，再搭配20種以上香料製成的獨家麻辣醬。（圖／六福萬怡提供）
▲「熊貓麻婆辣豆腐」以自製黑色豆腐，交錯白豆腐勾勒熊貓顏色，再搭配20種以上香料製成的獨家麻辣醬。（圖／六福萬怡提供）
粵亮廣式料理主廚推薦特別菜單限時供應至8月31日，售價460元起，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區居民可再享85折優惠。粵亮餐廳同步推出「夏日乾杯」無限暢飲活動，凡賓客內用均可以優惠價格加購啤酒或紅白酒無限暢飲，限時120分鐘、售價299元起，若遇平日晚餐再加碼60分鐘，相當於每小時只要100元。

另外，台南夏都城旅則推出「福圓鴨」，主廚沈明羽表示，一道頂級的烤鴨料理從選鴨時就開始把關，「福圓鴨」每一隻鴨都是來自全台認證品質最上乘的養殖場、飼養於純淨無污染的秀姑巒溪櫻桃鴨，平均大小約3公斤。

料理「福圓鴨」時，首先要在鴨肚內塞入十三種香料及秘製配方，再淋上以黃金比例的麥芽糖與龍眼蜜調和成的龍眼蜜糖水及醋後，經風乾一夜，以廣式掛爐方式火烤，才能完美呈現烤鴨肉質的色澤和脆皮肉嫩。以「福圓鴨」為主角推出的「福圓鴨全席宴」，主食類美饌有「八寶芋香鴨肉飯」和「鴨油上海菜飯」；烹炒類特色菜有「原汁原味鴨架剁盤」、「紅袍孜然香酥鴨」和「XO生菜松子炒鴨鬆」；湯品則是「老菜脯火鴨湯」；港式點心「鴨肉絲脆皮春捲」。

值得一提的是，令許多賓客記憶深刻的湯品「老菜脯火鴨湯」，這道菜採用超過30年的菜脯入菜，一入口就可以感受滿滿的回甘滋味。夏都城旅「福圓鴨全席宴」6位賓客享用，每套5088元+10%，8位賓客享用，每套6688元+10%。

▲台南夏都城旅推出以「福圓鴨」為主角推出的「福圓鴨全席宴」，6位賓客享用，每套5088元+10%，8位賓客享用，每套6688元+10%。（圖／台南夏都城旅提供）
▲台南夏都城旅推出以「福圓鴨」為主角推出的「福圓鴨全席宴」，6位賓客享用，每套5088元+10%，8位賓客享用，每套6688元+10%。（圖／台南夏都城旅提供）
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