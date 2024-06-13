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這個充滿奇幻與活力的人造島嶼「綿津見島」上，陽光灑落在金黃色的沙灘上，玩家將成為海豚娘的貼身教練，與她們締結一段特別的羈絆。每一位海豚娘都有著獨特的個性和夢想，和她們一同訓練、成長，共同面對挑戰，每一次的成功、每一次的失敗，都將成為你們之間珍貴的回憶，一同編織屬於你們的故事！
本作的最大特色便是配合水上競技，將角色分為進攻與防禦兩組，並分為「騎手」和「槍手」，搭配出牌的順序來一場精彩至極的「極速對擊」。
「極速對擊」是一種由「騎乘手」操控名為「UMI競賽艇」的水上摩托車，「射擊手」乘坐其上，使用能量槍進行射擊對戰的新型運動競賽。在超高速又充滿緊張感的對戰中，向著頂點持續邁進吧！
事前預約感謝祭 UR自選、超過兩百抽回饋教練
為了回饋各位教練一直以來的支持和等待，官方特別加碼舉辦活動感謝大家，除了事前預約的解鎖獎勵之外，還有繁中版玩家專屬限定的各種活動，全部總計將可以獲得高達兩百抽和「泳裝UR自選券X1」、「裝備UR自選券X1」、「常駐UR自選券X1」以及各種成長素材，輕鬆讓海豚們獲得顯著成長！
開服紀念任務登場 首發活動頭目戰「科學之力！來自ISRW的挑戰」！
為慶祝《洶湧海豚DolphinWave》正式上市，6/13(四)～7/10(三)止，將舉辦期間限定任務，通過達成各種條件，您可以獲得蒼洋石、育成材料、卡那羅卡片等各種豐富獎勵。
並且開服後首個頭目戰「科學之力！來自ISRW的挑戰」也隨之舉行，在活動中玩家需消耗體力挑戰Boss，並收集活動專用的頭目勳章。
透過蒐集頭目勳章，將可以兌換活動限定角色「村早麻汐（王子）」、限定UR回憶「利用AI的新世代團隊參賽！」、海豚SP勳章的碎片以及擴充回憶晶片，還可以用勳章兌換姿勢、競賽艇外觀以及轉蛋劵等物品。由於姿勢動作和競賽艇外觀是活動限定獎勵，因此建議優先進行兌換。
此外，繁中版針對活動獎勵的部分特別進行調整，將透過活動兌換可獲得的「轉蛋券」增加了9張，並且新增兌換品項「SSR海豚自選卷3」，讓各位教練感受到滿滿福利～
開服限定SNS活動 繁中限量周邊等你拿來！
同時官方還準備了多項實體周邊以及虛寶序號給各位教練們，只要按讚追蹤粉絲團和加入官方Discord伺服器，就有機會獲得獎品。後續也會持續舉辦多樣豐富活動，趕緊加入才不會錯過第一手消息！
《洶湧海豚DolphinWave》繁中版已於6月13日 上午11:00正式推出，有興趣的玩家可以追蹤後續報導、粉絲專頁與社群平台，獲得遊戲的第一手資訊。喜歡日系遊戲、二次元美少女、歐派風格以及卡牌RPG的玩家們，這場2024 All派圈最大盛事千萬不要錯過囉！