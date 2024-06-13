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新南向專家來臺跨產業交流　助業者掌握在地商情取得貿易先機

▲經濟部國際貿易署連續三年推動「新南向市場創新行銷計畫」，並於今(13)日舉辦「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會。（圖／商研院提供）
▲經濟部國際貿易署連續三年推動「新南向市場創新行銷計畫」，並於今(13)日舉辦「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會。（圖／商研院提供）

記者黃文德／綜合報導

為促進我國業者開發新南向市場、創造貿易商機，經濟部國際貿易署連續三年推動「新南向市場創新行銷計畫」，並於今(13)日舉辦「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會，特別邀請新南向多國的業界專家，親自來臺解析當地最新產業趨勢與市場商情，為國內業者提供第一手的商貿利器。

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▲經濟部國際貿易署貿易發展組組長楊佳憲於會中致詞。（圖／商研院提供）
▲經濟部國際貿易署貿易發展組組長楊佳憲於會中致詞。（圖／商研院提供）
新南向國家向來是我國經貿往來的重點市場，並自2016年推動新南向政策以來，雙邊貿易合作更是熱絡頻繁。去（2023）年我國與新南向國家的貿易總額即高達1,524億美元，其中自我國出口之金額為902億美元，約占出口貿易總值20.9%；另由我國核准對新南向國家投資件數則為233件，投資金額共計55.43億美元，較前（2022）年增加5.15％，顯見國內產業界對拓展新南向市場的高度重視。

經濟部國際貿易署貿易發展組組長楊佳憲表示，「新南向市場創新行銷計畫」就是要整合多元的創新行銷模式協助國內業者。例如運用數位行銷、即時互動媒合等作法外，並結合蒐集目標市場需求、邀請專家分享商情、建置顧問諮詢系統、前進目標市場辦理商機媒合等多種形式的輔導措施及商機開發活動，讓國內業者與國外買家能直接溝通、了解彼此供需，進而挖掘真正具有潛力的合作機會、實現交易目的。

▲與會嘉賓於「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會中開心合影。（圖／商研院提供）
▲與會嘉賓於「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會中開心合影。（圖／商研院提供）
在今（2024）年度「新南向市場創新行銷計畫」中，同樣是由商研院經各目標市場的調查研究，並配合我國產業優勢設定五大拓銷主題，包括智慧物流（Logi-Tech/馬來西亞、紐西蘭）、防災安全（Security & Safety/越南、印尼）、智慧農業（i-Farming/馬來西亞、越南）、智慧生活（i-Living/泰國、印度）及智慧能源（Smart Energy/泰國、澳洲），共甄選150家國內業者參與。

「Insight Southbound」新南向專家來臺跨產業交流會，以數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）為核心，邀請印尼、泰國、馬來西亞等國的產業專家親自來臺，針對在地商業情勢提出政府政策、市場需求、產業挑戰、臺商機會等重要資訊。

透過新南向市場專家的交流分享，可讓國內業者更快獲得在地商情、取得貿易先機，並為前進國際市場開拓活路。如欲取得更多新南向市場商情，可至「新興市場情報誌」網站查詢，隨時掌握最新訊息。

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