最美山系刨冰復出！合歡山、玉山外型 好丘Good Cho’s夏季限定
端午過後正式宣告夏天來臨，悶熱的氣溫下，來碗透心涼的刨冰絕對是一大人生享受！在四四南村成為觀光客必訪的打卡地標好丘Good Cho’s再度推出山系刨冰，且全面升級進化，全新2.0強勢登場。除了有高山模樣吸睛外型，還加上雲朵棉花糖，色彩繽紛且堆成小山的浮誇感，拍起來可愛又美味，勢必將洗版IG與臉書。
記者葉盛耀/綜合報導
好丘Good Cho’s提到，自從推出山系刨冰後，市場上百家爭鳴，處處堆滿小冰山，熱愛登山的好丘主廚，思考如何將這夏日名物與在地意象結合，在一次登山過程中，被台灣高山翠綠的山巒與雲海中緩緩升起的太陽感動。決定將這美景轉化為獨特的刨冰創作。於是山系刨冰2.0終於誕生。跳脫以往的碎冰冰體，此次採用有蓬鬆口感的日式刨冰，搭配新鮮時令水果、自製各式淋醬，淋在高出碗面一倍以上的刨冰上，製作出吸睛又美味的「山系刨冰2.0」。
像是「合歡山·雲海」，是高山花季的浪漫再現，以亮粉色重現花季浪漫。冰山內藏有酸甜鳳梨塊與百香果，佐以椰果與果凍，增添多層次口感。淋上由火龍果、檸檬和薄荷完美結合的淋醬後，整座冰山更為豐富多彩。最後，鹹奶油山峰上浮現一朵可愛又吸睛的棉花糖白雲，將雲海的壯闊展現在花團錦簇的合歡山上。勢必秒殺手機記憶體，顛覆對日式刨冰既有想像。
「阿里山·眠月」則是茶園幽靜的翠綠山色，靈感來自阿里山茶園，冰山鋪滿翠綠山色。內藏手工蜜紅豆與鮮奶酪及黑糖珍珠。淋上煉乳煎茶醬，風味更加香醇。鹹奶油山巔上點綴的彎月，讓無眠的月亮與點點星辰灑落在阿里山上。
「玉山·日出」則是金黃山色，嚴選台灣夏日最美味的芒果，打造消暑金黃山色。冰山內藏新鮮芒果與復古蜜漬芒果青，澆上鳳梨、芒果和薄荷特製的淋醬，酸甜開胃。山頂上升起的炙燒甜橙片，如同日出的五彩光輝，照耀在玉山之巔。
另外，國際知名冰淇淋品牌「哈根達斯Häagen-Dazs」再度攜手世界知名馬卡龍大師Pierre Hermé，將酥中帶軟的馬卡龍完美融入絲滑細膩的冰淇淋中。本次以「極緻經典，法式驚豔」體現純正的法式浪漫，新品為「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，另還有經典三款，包含馬卡龍冰淇淋-柚香檸檬馬卡龍冰淇淋、草莓覆盆子馬卡龍冰淇淋、雙重巧克力甘納許馬卡龍冰淇淋。
也有馬卡龍脆皮雪糕－香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕等。活動期間（2024年6月15日 –2024年7月5日）於哈根達斯全台門市，點餐時喊出“Oh-là-là”，即可享「馬卡龍香草藍莓聖代」買一送一優惠（原價325/支）。