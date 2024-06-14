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ONEBOY HOME高雄夢時代盛大開幕　618購物盛典優惠登場！

▲ONEBOY HOME 高雄夢時代門市今(14)日盛大開幕。（圖／品牌提供）
▲ONEBOY HOME 高雄夢時代門市今(14)日盛大開幕。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

機能居家品牌「ONEBOY HOME」於今(14)日進駐高雄夢時代購物中心，也是全台灣第 4 間門市，更是南部首間結合機能服飾品牌ONE BOY的一站式門市，為消費者帶來更多元化的選擇和全新的購物體驗，此外迎接618購物節的到來，ONEBOY HOME同步推出「618年中購物盛典」，從6月17日15:00起全站不限官網門市消費滿額享折扣，2200元折220元、3300折330以此類推，買越多越划算。

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▲ONEBOY HOME 高雄夢時代門市今(14)日盛大開幕。（圖／品牌提供）
▲ONEBOY HOME 高雄夢時代門市今(14)日盛大開幕。（圖／品牌提供）
機能居家品牌ONEBOY HOME秉持「舒適、機能、時尚」的核心理念，專注於貼近生活，人性化的機能科技開發，致力於為消費者打造舒適兼具時尚的高質感生活， 新店鋪位於高雄夢時代購物中心，擁有寬敞的展示空間和精心設計的陳列，讓顧客能夠直觀地感受每件產品的質感和特色，面對炎熱的夏日，ONEBOY HOME也展示出冰鋒系列床組，包含床包、被子以及枕套等，解決消費者悶熱煩惱，同時也能節省電費。

▲ONEBOY HOME夢時代門市展示出全新冰鋒系列床組。
▲ONEBOY HOME夢時代門市展示出全新冰鋒系列床組。
此外ONEBOY HOME也於今年夏季推出「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」全新26色，並且通過SGS檢測瞬間涼感Q-Max值高達0.432，一接觸就能瞬間減少5度，同時也讓消費者外出攜帶更方便，也隨商品附贈精緻收納提袋，用於居家、坐車、露營、野餐都合適，無論何時何地，都能夠「蓋冰鋒被」。

為迎接618購物節的到來，ONEBOY HOME同步推出「618年中購物盛典」，從6月17日15:00起全站不限官網門市消費滿額享折扣，2200元折220元、3300折330以此類推，買越多越划算，讓消費者在選購心儀家居用品時享受更多實惠，為感謝消費者一路以來支持ONEBOY HOME，也將於七月舉辦神秘活動回饋消費者，詳情請洽ONEBOY HOME官方網站查詢。

ONEBOY HOME 品牌故事

2023年，ONE BOY以「機能」為本，從市場需求及品牌優勢出發，

跨越生活空間的內外分界，從戶外生活延伸走入居家日常，

推出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」 。

秉持「舒適、機能、時尚」的核心理念，

專注於貼近生活，人性化的機能科技開發，

致力於為消費者打造舒適兼具時尚的高質感生活，

讓居家生活不再是日常的瑣碎，更是彰顯個人獨特風格、提升生活品質的儀式感。

我們將以台灣輕機能產業的領導品牌為目標，主打機能與時尚兼具，

不斷解鎖更多機能生活的可能，將ONE BOY Life融入你我生活。

>>ONEBOY HOME全台門市

【雙北門市】
■中和環球：新北市中和區中山路三段122號2F

【中區門市】
■勤美 誠品綠園道：台中市西區公益路68號B2F

【南區門市】
■高雄大遠百：高雄市苓雅區三多四路21號9F
■高雄夢時代：高雄市前鎮區中華五路789號3F(A06~08)
 

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