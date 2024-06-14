ONEBOY HOME高雄夢時代盛大開幕　618購物盛典優惠登場！

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此外ONEBOY HOME也於今年夏季推出「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」全新26色，並且通過SGS檢測瞬間涼感Q-Max值高達0.432，一接觸就能瞬間減少5度，同時也讓消費者外出攜帶更方便，也隨商品附贈精緻收納提袋，用於居家、坐車、露營、野餐都合適，無論何時何地，都能夠「蓋冰鋒被」。
為迎接618購物節的到來，ONEBOY HOME同步推出「618年中購物盛典」，從6月17日15:00起全站不限官網門市消費滿額享折扣，2200元折220元、3300折330以此類推，買越多越划算，讓消費者在選購心儀家居用品時享受更多實惠，為感謝消費者一路以來支持ONEBOY HOME，也將於七月舉辦神秘活動回饋消費者，詳情請洽ONEBOY HOME官方網站查詢。
ONEBOY HOME 品牌故事
2023年，ONE BOY以「機能」為本，從市場需求及品牌優勢出發，
跨越生活空間的內外分界，從戶外生活延伸走入居家日常，
推出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」 。
秉持「舒適、機能、時尚」的核心理念，
專注於貼近生活，人性化的機能科技開發，
致力於為消費者打造舒適兼具時尚的高質感生活，
讓居家生活不再是日常的瑣碎，更是彰顯個人獨特風格、提升生活品質的儀式感。
我們將以台灣輕機能產業的領導品牌為目標，主打機能與時尚兼具，
不斷解鎖更多機能生活的可能，將ONE BOY Life融入你我生活。
>>ONEBOY HOME全台門市
【雙北門市】
■中和環球：新北市中和區中山路三段122號2F
【中區門市】
■勤美 誠品綠園道：台中市西區公益路68號B2F
【南區門市】
■高雄大遠百：高雄市苓雅區三多四路21號9F
■高雄夢時代：高雄市前鎮區中華五路789號3F(A06~08)