台韓企業策略聯盟 引領女性「從外到內」愛自己風潮

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韓國輕奢保養第一品牌力曼 RIMAN 集團，2023年進軍台灣，成為台灣保養品市場新勢力，掀起新韓風美學！力曼共獲得 17 項專利原料，及韓國 33 項大獎，其旗下護膚品牌「映皙美 INCELLDERM」，深信自然原力才是人體生命力的最佳滋養，受到消費者喜愛與信賴。
凱爾莎集團旗下品牌全台兩性市場龍頭r-Xing阿性共同創辦人兼策略長方榆柔，看好女性保養市場的原因來自於對女性的尊重與關愛，「我們深知女性是市場的核心，社會的支柱，她們值得擁有最好的保養品來愛自己。」方榆柔也發現，力曼憑藉三大優勢，卓越產品力、親民價格及市場貼近性，迅速贏得台灣消費者的信賴。
方榆柔強調，阿性一直以來都致力於提升女性愛自己的自信與幸福感，強調專業、信賴、陪伴。隨著現代女性對自身保養的重視，她深刻理解女性對外在美與內在健康的雙重需求，「越來越多女性懂得應該愛自己，無論是外在肌膚的美麗光彩，還是內在私密處的親密愉悅，都應該得到同等重視。」
為引領更多女性懂得從外在到內在愛自己的女力潮流，為更多女性帶來全方位的美麗與愉悅體驗，台灣r-Xing阿性決定加入有潛力的台灣力曼SkyTeam，以三十多年美容技術為基礎，加上專業美學教育課程，整合多元資源，搭上短影音行銷，透過KOL與KOC的網紅體驗分享，進一步拉近與消費者的距離，共同推廣女性外在保養品結合女性內在私密處用品，投入台灣力曼SkyTeam與r-Xing阿性策略聯盟，提升女性從外在到內在愛自己的自信與幸福感。
方榆柔強調，台灣r-Xing阿性整合多元行銷資源，投入RIMAN力曼，是台韓兩國企業在女性保養領域的一次重大突破，彼此將共同致力於引領女性愛自己的潮流，從外在的肌膚保養到內在的健康愉悅，打造全方位的女性時尚美學，成為每一位女性生活中的貼心夥伴，陪伴她們走過每一段美學旅程。