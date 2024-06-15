歐洲德國啤酒節竟保證入棚？10大最難搶「淚之指數」排名曝光！

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加利利旅行社營運長邱繼鋒指出，任何行程都可以先出發再說，唯獨德國啤酒節，一定要確定有門票再出發，公司憑著20多年操作經驗與合作關係，領先業界「年年保證入棚」享用德式傳統美食及啤酒喝到飽，一年只有稀少的三團。他指出，公司在出發前除了有專職的預定部為旅客的旅程做好萬全準備外，在出發後更能在專業領隊帶領下，深度探索歐洲的文化與風景，讓旅客的歐洲旅更加豐富與精彩。
淚之指數第二名（4.7），西班牙阿爾罕布拉宮，這座位在西班牙南部的伊斯蘭建築群，1984年被列入世界文化遺產，為保護古蹟文物，2018年起嚴格把關每日進場人數及開放購票時間。採「實名購票、全額付款」制，且預訂後不開放修改，建議至少提前3~6個月預訂，難搶程度僅次於「德國啤酒節」。
淚之指數第三名（4.5），義大利羅馬競技場，有「新世界7大奇景之一」美名的羅馬競技場，超過千年的歷史蘊含，走進場中就像穿越時空，深刻感受古羅馬魅力。通常於參觀日前1個月開放預訂，一樣採「實名購票、全額付款」。
淚之指數第四名（4.2），梵蒂岡，一個位在羅馬內部的獨立小國，也是台灣在歐洲唯一邦交國，更是天主教會中心與教宗所在地，以宏偉的聖彼得大教堂、梵蒂岡博物館、西斯汀禮拜堂聞名。其中梵蒂岡博物館若沒有預訂快速通關門票，排隊至少2小時起跳。
淚之指數第五名（4.1），法國羅浮宮，世界最大藝術博物館之一，鎮館三寶：《蒙娜麗莎》、《勝利女神像》、《米洛的維納斯》。每年有數以百萬計的遊客湧入羅浮宮，團體票必須提前數月搶導覽許可，跟搶演唱會門票一樣，通常從台灣時間下午4點開始刷票，刷到凌晨1點，真的是搶到哭！
淚之指數第六名（3.9），法國凡爾賽宮，同為法國著名景點之一，擁有奢華的建築和廣闊的花園，也常舉辦特展及音樂會，使門票更搶手。凡爾賽宮的團體預訂，最困難處是得透過電話預約，才能在參觀前7天做修改，光打通就很難了，接通後流程也相當費時，一次作業至少要花40分鐘。
淚之指數第七名（3.8），瑞士冰河列車，被譽為「世界上最慢的特快列車」，旺季期間車票供不應求，不僅團體票難取得，個人票也常銷售一空。加利利旅行社是瑞士國鐵SBB的官方合作商，可直接訂購冰河列車票，不用透過第三方。
淚之指數第八名（3.6），瑞士伯連納列車，瑞士最著名的觀光火車之一，沿途穿越阿爾卑斯山脈，被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。跟冰河列車一樣，前一年就寄出隔年團體訂位需求，旺季期間也可能會遇到訂不到票的狀況。
淚之指數第九名（3.5），德國新天鵝堡，其外觀設計是迪士尼睡美人城堡的靈感來源，更是巴伐利亞國王路德維希二世的心血結晶，以童話般的外觀和壯麗景色吸引無數遊客，現已成為德國最受歡迎的旅遊景點之一。
淚之指數第十名（3.4），英國軍樂節門票，愛丁堡軍樂節是英國最壯觀的軍樂盛會，台灣的北一女中樂儀旗隊曾受邀參加。特別的是，主辦單位至今仍使用實體票券並進行國際寄送，不提供電子票券，自行訂票者應注意收件時間，避免出發前還沒收到門票喔。
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