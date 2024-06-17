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特企／「寶石睿岳」已購客好幸褔！　端午節回娘家「滿載而歸」

▲「寶石睿岳」在端午連假期間，於接待中心舉辦已購客回娘家系列活動。（圖/寶石睿岳提供）
▲「寶石睿岳」在端午連假期間，於接待中心舉辦已購客回娘家系列活動。（圖/寶石睿岳提供）

本報訊

三重二重右岸重劃區指標建案「寶石睿岳」在端午連假期間，於接待中心舉辦已購客回娘家系列活動，邀請人氣手作課程老師Jessie，帶著已購客大小朋友們動手DIY，首先是「端午竹編香囊」，以傳統竹編為底，植入新鮮艾草，再綁上吊繩與寶石睿岳客製化精緻雷雕木牌，作為家中擺飾頗具韻味，不僅與端午佳節應景，艾草本身釋放出的天然香氣具有驅蚊功效，也兼具實用性。

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接著是「法式小花編織」，雖然難易度較高，但每個已購客家庭都在過程中歡聲笑語，享受這難得的手作體驗，在老師Jessie細心指引下，一束束精美吊飾完成，小朋友們露出自信笑容，爸爸媽媽們也連忙拿起手機，紀錄這美好的畫面。

活動當天，現場備有手工可麗露、蜂蜜可頌、檸檬塔等精緻點心，「寶石睿岳」還貼心準備LeRuban端午安康竹籃禮盒，讓所有來參與活動的已購客們滿載而歸。

「寶石睿岳」專案經理陳奐表示，寶石建設機構「高質感」的品牌形象早已刻入人心，不僅建築規劃如此，線下活動也勢必給客戶最好的感受，且寶石建設機構在三重深耕多年，與在地連結度強，「親切感」也是所有在地人對寶石的共同印象。

值得一提的是，當天活動結束後，有已購客意猶未盡，對當天活動相當滿意，手作過程豐富有趣，又有精緻的成品能帶回家，並強調「非常享受這種與家人、芳鄰一起同樂的感覺。」

陳奐表示，已購客回娘家活動除了讓客戶體驗多元樂趣，也藉此機會讓未來的鄰居們提前相聚，本次活動順利圓滿，許多家庭間也有更進一步的連結，未來入住「寶石睿岳」後，即坐享寬敞典雅的藝境交誼大廳，在最舒適的空間裡舉辦各式親子活動，持續凝聚住戶們間的感情，這也是所有已購客所期待的。

事實上，寶石建設機構向來對建築美學有著高度堅持，「寶石睿岳」走歐系城堡風格，雙塔地標引人入勝，公設方面也是下足苦心，一樓零店面凸顯豪邸質感與氣度，並在坐擁近千坪大基地的條件下，規劃相當多元的公設，除了藝境交誼大廳，還有養生瑜伽教室、鎏金時代展演KTV室、健身房等等，為未來住戶創造更多元、舒適的生活選擇。

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