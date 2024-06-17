特企／「寶石睿岳」已購客好幸褔！　端午節回娘家「滿載而歸」

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活動當天，現場備有手工可麗露、蜂蜜可頌、檸檬塔等精緻點心，「寶石睿岳」還貼心準備LeRuban端午安康竹籃禮盒，讓所有來參與活動的已購客們滿載而歸。
「寶石睿岳」專案經理陳奐表示，寶石建設機構「高質感」的品牌形象早已刻入人心，不僅建築規劃如此，線下活動也勢必給客戶最好的感受，且寶石建設機構在三重深耕多年，與在地連結度強，「親切感」也是所有在地人對寶石的共同印象。
值得一提的是，當天活動結束後，有已購客意猶未盡，對當天活動相當滿意，手作過程豐富有趣，又有精緻的成品能帶回家，並強調「非常享受這種與家人、芳鄰一起同樂的感覺。」
陳奐表示，已購客回娘家活動除了讓客戶體驗多元樂趣，也藉此機會讓未來的鄰居們提前相聚，本次活動順利圓滿，許多家庭間也有更進一步的連結，未來入住「寶石睿岳」後，即坐享寬敞典雅的藝境交誼大廳，在最舒適的空間裡舉辦各式親子活動，持續凝聚住戶們間的感情，這也是所有已購客所期待的。
事實上，寶石建設機構向來對建築美學有著高度堅持，「寶石睿岳」走歐系城堡風格，雙塔地標引人入勝，公設方面也是下足苦心，一樓零店面凸顯豪邸質感與氣度，並在坐擁近千坪大基地的條件下，規劃相當多元的公設，除了藝境交誼大廳，還有養生瑜伽教室、鎏金時代展演KTV室、健身房等等，為未來住戶創造更多元、舒適的生活選擇。