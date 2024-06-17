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特企／台灣首檔全球純A債ETF登場！「00950B」 領息穩　報酬高

▲全球經濟都跟美國聯準會的升降息與否息息相關。（圖／freepik）
▲全球經濟都跟美國聯準會的升降息與否息息相關。（圖／freepik）

本報訊

美國是當今世界最強大的經濟體，全球的經濟都跟美國掛鉤，不論好壞都會被影響，最簡單的例子就是聯準會的升降息與否，總是受到各國央行關注，2023年為了壓抑高通膨，聯準會數度升息，至於今年的通膨下滑速度放緩，外國媒體調查指出，有六成的經濟學家預測，聯準會有可能在九月份會降息，連帶讓美國的公債殖利率走跌，增加更多風險。

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有投資美國公債的朋友，想預防降息避險，又想賺取更多收益，可以參考新上檔的00950B全球A級公司債ETF！00950B追蹤的是彭博全球A級公司債，均是信評A以上的，13.8%是A+級，37.7%是A級，至於A-級則是有48.35%，是血統相當純正的A級公司債！。

根據資料顯示，全球A級公司債的風險報酬比0.58，勝過美國公債的0.39，年化報酬率3.4%，更是比美國公債高出整整一倍！而票息率高達5.41%，在篩選時也有內建最低4.5%的票息率，優於其他評級的指數。這十年來，全球A級公司債的累積報酬率達61%，完勝美國公債的28%，哪種債券值得投資，數字會說話。

同時歷史數據也呈現，過去只要降息之後，A級公司債的報酬率幾乎都比美國公債高，平均報酬率16.2%勝過公債的15.1%，代表00950B跟其他公司債不同，除了守城領債息，還可以在市場上攻城掠地，獲取高報酬 ! 

00950B的厲害之處，主要是靠追蹤彭博全球美元A級公司債券指數，並用四大面向來篩選標的。首先，必須得是在全球成熟市場發行美元計價付息債券，流通在外的餘額要超過五億美元，再來是鎖定A級公司債，並且挑選10~15年的中天期債券，而且票面利率均高於4.5%。

投資最重要的是「雞蛋不能放在同個籃子裡」，一般來說除了持有股票，也會投資債券，股債比就顯得格外重要，由於台股表現太熱，股價已經被炒高，這時候可將部分資金投入到純A級公司債券ETF，藉此分散風險。

而且00950B債券是月配息，等於每個月都可以有現金流，降息還可以獲得較高報酬率，等於利多一網打盡，對於想資產配置的人來說，00950B或許是個好選項！

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

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